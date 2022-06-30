Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer bikinili paylaşımıyla olay oldu! Fit vücuduyla dikkat çekti

Seneler önce popüler kız gruplarından olan Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, şimdilerde aile hayatına devam ediyor Hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden isim, geçtiğimiz günlerde eski grup arkadaşı Eren Bakıcı ile de bir araya gelmiş ve fotoğraf paylaşımında bulunmuştu.

HEPSİ GRUBUNUN CEMRE'SİNİN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Kemer, bu kez bikinili bir paylaşımda bulunarak sosyal medyayı salladı.

Siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafı ayna karşısında çekerek poz veren ünlü ismin fit vücudu da dikkat çekti.

Kemer, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla verdiği mutluluk pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Binlerce beğeni alan paylaşımına Seda Bakan ve pek çok başka ünlü isim de yorum yapmıştı.

İşte Cemre Kemer'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



