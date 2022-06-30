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  4. Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer bikinili paylaşımıyla olay oldu! Fit vücuduyla dikkat çekti

Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer bikinili paylaşımıyla olay oldu! Fit vücuduyla dikkat çekti

30.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında popüler olan ve sonra ayrılma kararı alan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü isim, geçtiğimiz dönemlerde çocuğuyla ve eşiyle verdiği pozlarla konuşulmuştu. Kemer, bu kez bikinili ayna paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer bikinili paylaşımıyla olay oldu! Fit vücuduyla dikkat çekti

Seneler önce popüler kız gruplarından olan Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, şimdilerde aile hayatına devam ediyor Hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden isim, geçtiğimiz günlerde eski grup arkadaşı Eren Bakıcı ile de bir araya gelmiş ve fotoğraf paylaşımında bulunmuştu.

HEPSİ GRUBUNUN CEMRE'SİNİN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Kemer, bu kez bikinili bir paylaşımda bulunarak sosyal medyayı salladı.

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Siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafı ayna karşısında çekerek poz veren ünlü ismin fit vücudu da dikkat çekti.

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Kemer, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla verdiği mutluluk pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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Binlerce beğeni alan paylaşımına Seda Bakan ve pek çok başka ünlü isim de yorum yapmıştı.

İşte Cemre Kemer'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Cemre Kemer
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