Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Fit fiziğiyle büyüledi: "İyice aştın kendini"

2000'li senelerin başında adını duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yürük, geçtiğimiz günlerde solo şarkısıyla gündeme gelmişti.
Son dönemde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, amuda kalktığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Deniz kenarında bikinisiyle yaptığı paylaşımına "Köprü çalışmalarını arttırmalıyım" notunu ekleyen ünlü ismin paylaşımına takipçilerden onlarca beğeni yağdı.
Ünlü isme takipçilerinden "Yasemin, iyice aştın kendini" , "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.
İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum