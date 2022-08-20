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Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Fit fiziğiyle büyüledi: "İyice aştın kendini"

20.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li senelerin başında oldukça ses getiren müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Ünlü müzik grubunun ayrılmasından sonra spor yaşamına ağırlık veren Yürük, geçtiğimiz günlerde Hepsi'nin yeniden bir araya gelmeyeceğini açıklamıştı. Ünlü isim, son olarak amuda kalktığı bir paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Fit fiziğiyle büyüledi: "İyice aştın kendini"

2000'li senelerin başında adını duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yürük, geçtiğimiz günlerde solo şarkısıyla gündeme gelmişti.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN YÜRÜK'Ü AMUDA KALKTI!

Son dönemde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, amuda kalktığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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"KÖPRÜ ÇALIŞMALARINI ARTTIRMALIYIM"

Deniz kenarında bikinisiyle yaptığı paylaşımına "Köprü çalışmalarını arttırmalıyım" notunu ekleyen ünlü ismin paylaşımına takipçilerden onlarca beğeni yağdı.

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"İYİCE AŞTIN KENDİNİ"

Ünlü isme takipçilerinden "Yasemin, iyice aştın kendini" , "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.

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İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
Hepsi grubu Yasemin Yürük
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