Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Fit fiziğiyle büyüledi: "İyice aştın kendini"

2000'li senelerin başında adını duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yürük, geçtiğimiz günlerde solo şarkısıyla gündeme gelmişti.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN YÜRÜK'Ü AMUDA KALKTI!

Son dönemde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, amuda kalktığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

"KÖPRÜ ÇALIŞMALARINI ARTTIRMALIYIM"

Deniz kenarında bikinisiyle yaptığı paylaşımına "Köprü çalışmalarını arttırmalıyım" notunu ekleyen ünlü ismin paylaşımına takipçilerden onlarca beğeni yağdı.

"İYİCE AŞTIN KENDİNİ"

Ünlü isme takipçilerinden "Yasemin, iyice aştın kendini" , "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.

İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...



