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Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

28.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Gülben Ergen gibi 90’lı yıllara damga vuran ünlü ve günümüzde popülerliğini sürdüren isimlerin aksine o dönemlerde popüler olup şu an sönen yıldızlar var.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Özellikle alternatif popun öncüleri sayılabilecek isimleri şu an hatırlayan bile yok… İşte o unutulan şarkıcılar…

Birkaç İyi Adam

Hem dans edip hem şarkı söyleyen ilk Türk pop grubu olma özelliğini taşıyan 5 erkekten oluşan bir gruptu. İçinde Faruk K, Aytunç Bentürk gibi hali hazırda adını duymaya devam ettiğimiz ünlü isimler de vardı. Albümleri kızların kalbini fethetse de varlıkları uzun sürmedi. O isimlerden Aytunç Bentürk ise şimdilerde dans akademisinde eğitim veriyor…

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Çıtır Kızlar

BirKaç İyi Adam gibi bu grup da Yonca Evcimik tarafından kuruldu. Cici Kızlar grubunu örnek almışlardır. Üç sene aktif şarkı üretmelerinin ardından piyasadan kayboldular. Ancak o isimlerden biri oyuncukla popülerliğini devam ettirdi. Melda Gür’ün en çok izlenen işlerinden biri Emret Komutanım oldu…

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Aylin Livaneli

Zülfü Livaneli’nin kızı olan Aylin Livaneli, ‘’Bana Müsade’’ adındaki şarkısıyla adını bir anda duyurdu, ancak devamı gelmedi.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Ah Canım Ahmet

Bozuk Türkçe’siyle ‘Ah Canım Vah Canım’ şarkısını okuma biçimiyle gönüllere taht kuran Ahmet isimli şarkıcı bir daha ortalarda görünmedi…

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Oya ve Bora

Ara Beni, Sevmek Zamanı gibi şarkılarla popüler olan kaliteli bir ikili olan Oya Küçümen ile Bora Ebeoğlu çifti sonrasında evlendi. Aria isminde bir kız çocukları bulunuyor.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Rüya Ersavcı

‘Esas Oğlan’ ve ‘Sevme Beni Böyle’ şarkılarıyla 95'in sonuna kadar ekranda kalmayı başarmıştır. Aslında 2020 yılında çıkardığı Peri Masalı isimli bir teklisi bulunuyor. Ancak eski popülerliğini yakalayamamıştır.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Bendeniz

‘Gönül Yareler İçinde’ şarkısıyla ve daha niceleriyle bilinen Bendeniz sadece şarkılarıyla değil saç stili ve kıyafetleriyle de 90’lı yılların en popüler şarkıcılarından biri olmuştur.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Sibel Bilgiç

Mesleğini değiştiren ve şimdilerde mücevher tasarımcılığı yapan iş kadını Sibel Bilgiç, 90’lı yıllara ‘Alışamadım’ şarkısıyla damga vurmuştur.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Tayfun Duygulu

‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lı yılların listelerini alt üst eden Tayfun, sonrasında Kayahan’ın kızı Beste Uçar ile evlendi. Ekranlardan uzak kalan Tayfun da hem unutuldu hem de Uçar ile olan evliliğini sonlandırdı.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Tuğçe San

‘Neredesin’ isimli alternatif pop şarkısıyla dönemin gençlerine hep bir ağızdan şarkısını söyleten Tuğçe San, şimdilerde sessiz sedasız iki çocuğuyla yaşamını sürdürüyor.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Rengin

Acı dolu şarkıların aksine bir aldatılma hikâyesini hareketli bir alt yapıyla dinleyiciye sunan Rengin, ‘Aldatıldık’ şarkısı ile Türk pop müziğine damga vurdu.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

Ufuk Bigay

Tek bir şarkıyla popüler olup sonradan unutulanlardan Ufuk Bigay, ‘Öpmeye Doyamadığım’ şarkısıyla adını duyurdu ve sonra sessizliğe büründü. Eski oyuncu Nurhan Yılmaz ile sevgili olan Bigay, şimdilerde seslendirme yönetmenliği yapıyor.

Hepsi ortadan kayboldu! İşte 90'lara damga vurduktan sonra unutulan ünlüler...

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Seda Sayan Yıldız Tilbe
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