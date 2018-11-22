Hepsiburada'da 550 milyon ürün Efsane Cuma'yı bekliyor!

Her sene kasım ayının son haftalarında düzenlenen ve Türk ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kampanya için hazırlık süreçlerinden bahseden Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Vatandaşlarımızın bütçesine tasarruf sağlayarak Türkiye’nin de kazanmasını hedefliyoruz” dedi.

50 BİN KİŞİLİK KADRO

Geçen yıl bir günde 12 milyon ziyaret alan platformun, bu yılki hedefinin 20 milyon ziyaret olduğunu açıklayan Timirci, 50 bin kişilik kadro ile çalıştıklarını vurguladı. 30’dan fazla kategoride 17 milyon ürün çeşidinde yüzde 80’e varan indirimler olacağını ifade eden Timirci, “Yaklaşık 1 yıldır Efsane Cuma için hazırlanıyoruz. 100 bin metrekarelik akıllı operasyon merkezimizdeki arkadaşlarımızla, 50 bin kişilik dev bir kadroyla müşterilerimizden gelecek siparişleri sevk etmek için sabırsızlanıyoruz. Olabildiğince hazırlıklı ve heyecanlıyız” diye konuştu.

Bin kişilik öğrenci istihdamına da imza attıklarını söyleyen Timirci, “Böylece öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve bu tecrübeyi kazanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz” dedi.