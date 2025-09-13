Mynet Trend

Hepsine gözü gibi bakıyor! Tespih koleksiyonunun değeri dudak uçuklattı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız’ın yıllar içinde oluşturduğu tespih koleksiyonu, görenleri şaşkına çeviriyor. Değeri yaklaşık 4 milyon TL olarak hesaplanan koleksiyonda, tek bir tespihin fiyatı 200 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Hepsine gözü gibi bakıyor! Tespih koleksiyonunun değeri dudak uçuklattı

Yaklaşık 25 yıl önce tespih merakının başladığını belirten Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi'nin Muhtarı Ayhan Yıldız bugüne kadar Türkiye'nin birçok kentinden, tespih toplayarak koleksiyonunu oluşturduğunu söyledi.

Hepsine gözü gibi bakıyor! Tespih koleksiyonunun değeri dudak uçuklattı 1

Şu anda bin 100'ün üzerinde tespihi bulunduğunu ifade eden Yıldız, bazı tespihlerin maddi değerinin yanı sıra manevi yönünün de önemli olduğunu kaydetti.

ALTIN TESPİH 200 BİN TL

Yıldız, koleksiyonunda yer alan altın tespihin değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğunu belirterek, "Bunun gibi 3-5 tane daha değerli tespihim var. Şu anda elimdeki tespihlerin toplam değeri 3-4 milyon TL'nin üzerinde. Altın tespihten kaplumbağa kabuğuna, uçak camından oltu taşına kadar birçok çeşidim var. Göktaşı, kehribar, damla ve daha birçok değerli malzemeden yapılmış tespihler bulunuyor" dedi.

Hepsine gözü gibi bakıyor! Tespih koleksiyonunun değeri dudak uçuklattı 2

"BAKANLARIMIZDAN MİLLETVEKİLLERİMİZDEN TESPİH ALDIM"

Tespih koleksiyonuna sadece satın alarak değil, hediye yoluyla da birçok parça eklediğini anlatan Muhtar Yıldız, "Muhtar olmamızdan dolayı birçok yerden hediye geldi. Bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan tespih aldım. Bir yerde tespih görünce, sayın bakanım hediye eder misiniz diye sorarım. Sağ olsunlar, çoğu hediye etti. Hepsini tek tek not alıyordum, kimin hediye ettiğini yazıyordum. Deprem öncesi tüm tespihleri vitrinde sergiliyordum. Depremden sonra vitrinleri kaldırdım, şu anda hepsi çelik kasada muhafaza ediliyor. "diye konuştu.

