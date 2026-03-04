Hepsini bildiler mi? Kehanetleriyle meşhur olmuşlardı: Sizin için derledik

2026’ya girilmesiyle birlikte küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, enerji fiyatlarındaki baskı ve enflasyon tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı sosyal medya yorumcuları bu tabloyu, Baba Vanga ve Nostradamus’a atfedilen “küresel kriz ve kaos” temalı kehanetlerle ilişkilendirdi.

Dünya gündeminde savaş gerilimleri de sıcaklığını koruyor. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa hattındaki siyasi tansiyon, Nostradamus’un “büyük savaş” yorumları yapılan sembolik dörtlüklerini yeniden tartışmaya açtı.

Öte yandan, Jeffrey Epstein dosyasına yönelik yeni tartışmalar, elit ağlar ve skandal iddialarını yeniden manşetlere taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu gelişmeleri kehanetlerle bağdaştırdı.

İŞTE O KEHANETLER:

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri

Baba Vanga’ya atfedilen 2026 kehanetleri arasında en çok konuşulan iddialar şunlardı:

*Avrupa’da büyük bir savaş ya da nüfus kırılması

*Küresel ölçekte ciddi bir ekonomik çöküş

*Yeni ve yıkıcı doğal afetler

*İnsanlığın uzaylılarla temas kurması

Nostradamus’un 2026 kehanetleri

Nostradamus’un 1555’te yayımlanan eseri Les Prophéties (Kehanetler) dörtlüklerden oluşur ve son derece semboliktir.

2026’ya yorulan bazı iddialar şunlar:

*Büyük savaşlar

*Kraliyet aileleriyle ilgili krizler

*Doğal afetler ve kıtlık

*Yeni bir küresel liderin yükselişi