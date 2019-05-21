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'Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor'

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yaklaşık her 10 uçuş görevlisinden dördünün, alkol veya madde kullanan yolcular tarafından fiziksel şiddet gördüğü öğrenildi.

'Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor'

İngiliz sigorta şirketi Direct Line Travel Insurance’in, 100 hostes ve 2 binden fazla yolcu arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, uçak yolcularının mürettebat üyelerine kaba davranış sorununun ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan hosteslerin neredeyse yarısının, sarhoş yolcuların sözlü, birçoğunun da fiziksel ve cinsel tacizine uğradığı tespit edildi.

Bazı yolcuların, uçuş sırasında aldıkları aşırı miktarda alkol yüzünden sonra yardım almadan uçaktan inemeyecek hale geldiğini anlatan hostesler, alkolü kötüye kullanan yolcuların sıkça kaba davranış sergilediğini dile getirdi. Hosteslerin yüzde 38’i fiziksel şiddete, yüzde 7’si ise cinsel istismara uğradığını itiraf etti. Uçuş görevlilerinin yüzde 46’sı da sözlü saldırıya uğradığını ifade etti.

Direct Line Travel Insurance’ten Tom Bishop, elde edilen sonuçlardan şokta olduğunu belirterek, “Uçuş görevlilerinin, sarhoş yolcuların kaba davranışına katlanmak zorunda kalması hiç hoş bir şey değil. Uçuşun herkes için iyi geçmesi için insanların tutkularını kontrol etmesi gerekiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hostes şiddet

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