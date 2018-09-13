"Her 10 kişiden 9'u 'sepsis' hastalığının farkında değil"

İSTANBUL, (DHA)- KAN zehirlenmesi olan 'sepsis' hastalığına karşı farkındalığı arttımayı amaçlayan 13 Eylül Dünya Sepsis Günü kapsamında ülke genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikerden birine ev sahipliği yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde konuyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Bahadır Çiftçi “Basit bir boğaz ağrısı ile başlayan sıkıntılar, sonunda ölümcül etkileri olan sepsise neden olabilir. Bu önemde bir hastalıkla igili yapılan araştırmalara bakıldığında ise ülkemizde 100 kişiden 90'ı bu hastalığı bilmediğini söylüyor" dedi.

YILDA 31 BİN 500 KİŞİDE SEPSİS HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Sepsis hastalığının enfeksiyon odağı oluşturan mikropların kana yayılması ve vücudun savunma sistemini yok etmesi ile meydana geldiğini belirten Çiftçi, “Sepsis, kan zehirlenmesidir. Tüm dünyada yılda 31 bin 500 kişide sepsis görülüyor. Bu oran inme, kalp krizi, aids, kanser gibi bilinen hastalıkların görülme oranlarından da yüksek bir rakam. Hastanedeki ölümlerin yüzde 34'ü de sepsis nedeniyle oluyor. Ne yazık ki bu oranlara sahip olması ve en ölümcül hastalık olmasına rağmen en az bilinen hastalık. Yapılan araştırmalarda “Sepsisi biliyor musunuz?” sorusuna ülkemizde 100 kişiden 90'ı hayır yanıtını vermiştir"açıklamasını yaptı.