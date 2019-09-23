Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor

Dünyada 50 milyon demanslı kişi olduğunu belirten Nörolog Prof. Dr. Gökhan Erkol, her 3 saniyede bir kişinin demans hastası haline geldiğini söyledi.

Halk arasında bunama olarak da bilinen demans, kişinin çeşitli beyin işlevlerinin zaman içerisinde giderek bozulduğu klinik bir durumu anlatan hastalıklar topluluğunun genel adı.

Genel olarak görülen belirtilerin, bellek, planlama, organizasyon bozuklukları, düşünme ve yargılayabilme ile dil ve tanıma, yön bulma ve alet kullanma ve bazı durumlarda da davranışsal sorunlar olduğunu aktaran Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Erkol, bunların ancak günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek aşamaya ulaşması halinde demans tanısı konulabildiğini ifade etti.

Doktor Gökhan Erkol, demansa yol açan hastalıkların başında, tüm demansların yaklaşık yüzde 60'ından sorumlu olan Alzheimer’in bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘85-90 YAŞ ARASINDA NEREDEYSE HER 2 KİŞİDEN BİRİ DEMANS HASTASIDIR’

"Diğer önemli demans nedenleri arasında frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler (damar kökenli) demans yer alır. Bu sayılanların dışında demansa yol açan daha birçok hastalık vardır.