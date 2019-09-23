Mynet Trend

Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Dünyada 50 milyon demanslı kişi olduğunu belirten Nörolog Prof. Dr. Gökhan Erkol, her 3 saniyede bir kişinin demans hastası haline geldiğini söyledi.

Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor

Dünyada 50 milyon demanslı kişi olduğunu belirten Nörolog Prof. Dr. Gökhan Erkol, her 3 saniyede bir kişinin demans hastası haline geldiğini söyledi.

Halk arasında bunama olarak da bilinen demans, kişinin çeşitli beyin işlevlerinin zaman içerisinde giderek bozulduğu klinik bir durumu anlatan hastalıklar topluluğunun genel adı.

Genel olarak görülen belirtilerin, bellek, planlama, organizasyon bozuklukları, düşünme ve yargılayabilme ile dil ve tanıma, yön bulma ve alet kullanma ve bazı durumlarda da davranışsal sorunlar olduğunu aktaran Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Erkol, bunların ancak günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek aşamaya ulaşması halinde demans tanısı konulabildiğini ifade etti.

Doktor Gökhan Erkol, demansa yol açan hastalıkların başında, tüm demansların yaklaşık yüzde 60'ından sorumlu olan Alzheimer’in bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘85-90 YAŞ ARASINDA NEREDEYSE HER 2 KİŞİDEN BİRİ DEMANS HASTASIDIR’

"Diğer önemli demans nedenleri arasında frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler (damar kökenli) demans yer alır. Bu sayılanların dışında demansa yol açan daha birçok hastalık vardır.

Dünyada yaşlı nüfusun giderek artışı demansın daha sık görülmesine neden olmaktadır. Hala 65 yaş grubunda yüzde 5 oranında görülen demansın sıklığı her 5 yılda bir iki katına çıkmaktadır. 85-90 yaş arasında neredeyse her 2 kişiden biri demans hastasıdır. Günümüzde dünyada her 3 saniyede bir kişi demans hastası haline gelmektedir. Hala dünyada 50 milyon demanslı kişi vardır."

‘HER 3 KİŞİDEN 2'SİNİN DEMANSLA İLGİLİ FİKRİ YOK’

Nöroloji Uzmanı, demans hastaların bakımı ve sağlık harcamalarının 1 trilyon doların üzerinde olduğunu ve 2030'da bu rakamın iki katına çıkacağın düşünüldüğünü dile getirerek, "2050'de tüm dünyadaki demanslı insan sayısının 150 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de yaşlı nüfusun giderek artıyor olması, bizim de bu sağlık sorununu derinden hissetmemize yol açmaktadır. Bu yüzden demans için önümüzdeki yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak söz etmek hiç de yanlış olmaz" diye konuştu.

Demansın sosyal, ekonomik, sınıfsal ya da coğrafi sınır tanımadığını, her toplumda ve her sosyoekonomik düzeyde insanda görülebildiğini vurgulan Nörolog, şöyle devam etti:

"Bununla beraber, nüfusun ve yaşlı nüfusun çok olması nedeniyle hastaların yüzde 70 kadarı az ve orta gelirli ülkelerde yer almaktadır. Hemen tüm dünya ülkeleri neredeyse bir salgınmış gibi yayılan bu hastalık karşısında plansız olarak yakalanmış durumdadır.

Bu yüzden, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, Uluslararası Alzheimer Birliği, ülkemizde onunla bağlantılı çalışan Türkiye Alzheimer Derneği ve benzeri birçok farklı ülkenin ilgili kuruluşları hastalığın daha fazla tanınır hale gelmesi ve tedavi çalışmalarının yaygınlaştırılması için uğraşmaktadır. Yapılan araştırmalar, toplumda yaşayan her 3 kişiden 2'sinin demans konusunda hemen hiçbir fikrinin olmadığını göstermiştir. Demans tanısının gecikmesindeki en önemli neden, bu hastalığa ait belirtilerin yaşlılığın normal bir sonucu olarak görülmesidir."

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Suriyeli mülteciler voleybol takımı kılığında yakalandıSuriyeli mülteciler voleybol takımı kılığında yakalandı
O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolarO yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demans gökhan erkol hasta üç saniyede bir

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kedi, seyir halindeki otobüs tekerleğinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi

Sosyal medyada gündem oldu

Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandı

Suriyeli mülteciler voleybol takımı kılığında yakalandı

O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar

O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar

20 aile reddetti, o evlat edindi!

20 aile reddetti, o evlat edindi!

Henüz 19 yaşında! Yaptığı şeyle tüm dünyayı sallıyor

Henüz 19 yaşında! Yaptığı şeyle tüm dünyayı sallıyor

Dört bacaklı, üç kollu kız bebek dünyaya geldi

Dört bacaklı, üç kollu kız bebek dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.