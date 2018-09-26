Her bir ısırıkta mutluluk var! Mynet Yemek'in birbirinden enfes 10 kurabiye tarifi

Çikolata parçacıklı kurabiye

Mynet Yemek'in en özel tariflerinden biriyle karşınızdayız. Şefimiz sizler için dışı çıtır içi yumuşacık bir tarif hazırladı. Herkesin vazgeçilmezi olacağından eminiz. Çikolata parçacıklı kurabiyenin yanına en çok yakışan içecek ise şüphesiz ılık süt :) Var mısınız bugün deneyelim? O zaman tarife bir tık alırız...

Islak kurabiye

Kurabiye gibi ama kek gibi de :) Yani her bir ısırıkta karışık lezzetler almanız mümkün ama bu asla kötü bir şey değil. Anlatmak istediğim diğer kurabiyelerden epey farklı oluşu :) Lafı uzatmadan şuraya tarifini bırakıyorum. Buyursunlar.

Pekmezli kurabiye

Mis gibi kokan, kıtır kıtır bir esmer güzeliyle birlikteyiz. Tereyağı ve üzüm pekmezinin bir araya gelişi ona ayrı bir lezzet, ayrı bir hava katmış açıkcası. Beş çayına yakışan pekmezli kurabiyeyi minnoşların beslenme çantası için de hazırlayabilirsiniz. O beslenme çantası boş dönmezse yazın bize sevgili veliler :) Tarifin detayları için tıklayın.

Tahinli kurabiye

Pekmezlisini verdik, tahinlisi eksik kalmasın istedik :) Aman dikkat diyelim, bu tarifimiz ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmak için sıraya girmiş bekleyen tarif olur kendisi. Pdra şekeri, tahin ve çekilmiş cevizin uyumu muazzam, deneyip görebilirsiniz. Detayları için tık tık.