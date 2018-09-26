Her bir ısırıkta mutluluk var! Mynet Yemek'in birbirinden enfes 10 kurabiye tarifi

Mynet Yemek'in en özel tariflerinden biriyle karşınızdayız. Şefimiz sizler için dışı çıtır içi yumuşacık bir tarif hazırladı. Herkesin vazgeçilmezi olacağından eminiz. Çikolata parçacıklı kurabiyenin yanına en çok yakışan içecek ise şüphesiz ılık süt :) Var mısınız bugün deneyelim? O zaman tarife bir tık alırız...
Kurabiye gibi ama kek gibi de :) Yani her bir ısırıkta karışık lezzetler almanız mümkün ama bu asla kötü bir şey değil. Anlatmak istediğim diğer kurabiyelerden epey farklı oluşu :) Lafı uzatmadan şuraya tarifini bırakıyorum. Buyursunlar.
Mis gibi kokan, kıtır kıtır bir esmer güzeliyle birlikteyiz. Tereyağı ve üzüm pekmezinin bir araya gelişi ona ayrı bir lezzet, ayrı bir hava katmış açıkcası. Beş çayına yakışan pekmezli kurabiyeyi minnoşların beslenme çantası için de hazırlayabilirsiniz. O beslenme çantası boş dönmezse yazın bize sevgili veliler :) Tarifin detayları için tıklayın.
Pekmezlisini verdik, tahinlisi eksik kalmasın istedik :) Aman dikkat diyelim, bu tarifimiz ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmak için sıraya girmiş bekleyen tarif olur kendisi. Pdra şekeri, tahin ve çekilmiş cevizin uyumu muazzam, deneyip görebilirsiniz. Detayları için tık tık.
Ispanağın keki oluyor da kurabiyesi neden olmuyor dedik kalktık bir güzel yeşillendirdik hamurumuzu. Pek de güzel oldu çok da güzel oldu. Tarifini almaz mısınız? O zaman detayları için sizleri tıklamaya davet ediyoruz.
Bu mevsimde çilek yoksa çilekli puding var. Çileğin o güzel tadının yerini tutar mı bilmiyoruz ama istekleri epeyce bastırır. Soğuklar hafiften bastırmaya başladıysa biz de evimizde keyfimizi yapar, çayımızı demler yanına da iki tane çilekli pudingli kurabiyeyi lüpletiriz. Tarifin detayları için tıklayın.
Devir ekonomi devri arkadaşlar, malumunuz... 3 malzemeli kurabiyenin maliyeti ucuz üstelik bir de 5 dakikada hazır. Ne zamanınızdan çalıyor ne de cebinizden. Tarifin detayları için tıklayın.
Daha da ekonomiği yok değil :) Şartları en zora indirdik ve sadece 2 malzemeden nefis bir kurabiye yaptık. Mynet Yemek olarak sınırsız hizmet sizler için... Tarifin detayları için tıklayın.
Son derece pratik ve kolay, üstelik sürprizli de:) İstediğiniz herhangi bir lokum çeşidini kurabiyenin içine ekleyebilirsiniz. Bize göre bu kurabiye tarifimize en çok yakışanı güllü lokum. Küçük bir not; eğer kuş lokumu kullanacaksanız ikiye bölmenize gerek yok. Olduğu gibi kullanın. Detayları için tıklayın.
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