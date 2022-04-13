Her biri birbirinden lezzetli! Ramazan'ın 12.günü iftar menüsü

Sağlıklı masalar kurmak isteyenler bu menüyü kesinlikle yapmalılar. Her biri birbirinden lezzetli olan yemekler gün boyu aç kalan midenizi lezzetle doyuracak. Tulumba tatlısı ve sebzeli güveç sizi çocukluğunuzdaki tatlara götürecek.

BALKABAĞI ÇORBASI

MALZEMELER

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

YAPILIŞI

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz.

Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz.

Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.

Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.

Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.

Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

Kıvam koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa süt ile birlikte 1 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz (unu sütün içine koyup çırpın öyle ilave edin). Ayrıca tablet et suyu kullanacaksanız sütü koyduktan sonra son beş dakikada koyun ve sürekli karıştırın. Servis yaptıktan sonra limon sıkmaya unutmayın

SEBZELİ GÜVEÇ

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet patates

500 gr dana eti

500 gr taze fasulye

10 adet arpacık soğan

8-9 diş sarımsak

2 adet domates

4 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

Karabiber, pul biber, tuz

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğradığınız etleri güvece alıp suyu çıkıp rengi dönene kadar kavurun.

Üzerine sırası ile soğan (arpacık soğanları doğramadan bütün bir şekilde), sarımsak, yemeklik doğranmış biber, isteğe göre doğranmış fasulye, iri doğranmış patates, iri doğranmış patlıcan konulur.

Bir kasenin içerine salça, baharatlar, tuz ve 1,5 su bardağı sıcak suyu karıştırarak güvecin üzerine gezdirilir.

En üstede kabukları soyulmuş domates doğranarak koyulur. Kapağını kapatarak ocağa alınır.

Güveci eğer evde pişirecekseniz elektrikli ocağınız varsa güveç daha güzel olur güvecin dibi tutmaz.

Elektrikli ocakta pişirirken yemek kaynamaya başladıktan sonra ocağı en kısık derecesinde çalıştırın ve o şekilde pişirin.

Eğer gazlı ocakta pişirecekseniz güvecinizin dibi tutmasın diye en küçük ocakta kısık ayarda pişirin.

Güvecinizin tabanı ince ise varsa altına kalın bir metal parça koyabilirsiniz. Örneğin tost makinesinin sökülen demir parçası gibi.

Diğer bir seçenek ise elektrikli fırında pişirmek. Oldukça uzun zaman alan bir yöntem. Eğer bu şekilde pişirecekseniz ilk olarak güvecinizi gazlı ocakta kaynatın daha sonra fırına sürün.

Eğer evde sobanız varsa onun üzerinde çok daha rahat pişirebilirsiniz.

Son olarak da mahallenizde ekmek fırınında pişirebilirsiniz. Tabii ki onun lezzeti çok daha başka olur.

BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

1, 5 su bardağı bulgur

3,5 su bardağı sıcak su

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kasığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alın

Tereyağı eriyince salçalar koyun, karıştırın ve güzelce kavrun.

Üzerine yıkanmış pilavlık bulgur koyun, karıştırın.

Tuz ve tercihe göre bulyon ekleyin. Eğer hazırda tavuk ya da et suyunuz varsa onunla da yapabilirsiniz,

Sonra sıcak suyu ekleyin ve pişirin. (tavuk suyu varsa su miktarını ona göre ayarlayın)

Pilavınızın altını kapattıktan sonra üzerine kağıt havlu örterek 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

TULUMBA TATLISI

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

İlk önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.

Hamuru için; tencereye suyu, tereyağını, şekeri, tuzu ekleyin ve kaynatın.

Unu eleyin ve kaynamış olan su karışımına birden ekleyin, tahta kaşıkla hemen ve bütün gücünüzle karıştırın ve ocağın ayarını kısın. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırın ve hamuru bu şekilde pişirin.

Hamurun soğuması için kenara alın. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtaları teker teker hamura kırın ve mikser ile iyice karıştırın, ben her yumurtayı 2 dakika kadar hamura yedirdim.

Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyunu ve irmiği ekliyoruz, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırıyoruz. Parlak ve yapışkan bir hamur oluyor.

Yağı geniş bir tencereye alın ve yüksek ayarda ısıtın. İsterseniz tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altını açın, ben yağı önceden ısıtıyorum tekrar yağı soğutmaya gerek kalmıyor o zaman.

Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takın ve torbanın yarısına kadar hamuru ekleyin.

Hamurdan istediğiniz boyutta yağa sıkın ve makas ile kesin.

Yüksek derecede olan yağın altını kısalım, ağır, çıtır ve içi pişmesi için.

Kevgir yardımı ile ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirelim.

Pişen tulumbaları yağdan alıp hemen soğuk şerbete alın ve 2-3 dakika bekletin. Hamurunuz bitene kadar bu işlemi yapın.

En önemlisi şerbetin koyu kıvamlı ve çok soğuk olması, şerbetin ılınmamasına özen gösterin, gerekirse buz dolu kabın içine yerleştirin ve ılınmasını engelleyin.

AFİYET OLSUN!



