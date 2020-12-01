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Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...

Şifalı baharatların başında gelen zerdeçal, gıda zehirlenmesinden kansere kadar fayda sağlıyor. Amerika'da yapılan araştırmalar, zerdeçalın meme kanserini yavaşlattığına dair belgeleri ortaya koydu.

Yemeklerin olmazsa olmazı baharatlar sadece tariflere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok organın sağlığı bir şekilde çalışmasına destek oluyorlar. Bu şifalı baharatlardan biri de zerdeçal oluyor.

MEME KANSERİ İLERLEMESİNİ YAVAŞLATABİLİR

Mide yanmasından gıda zehirlenmesine kadar birçok şeyi tedavi eden zerdaçal, muhteşem gıda olarak biliniyor. ABD'de fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ise, zerdeçalda farelerde meme kanserinin ilerlemesinin yavaşlamasına yardımcı, aktif bir bileşen olan kürkümin bulundu.

Bir diğer araştırmada ise ortaya çıkan sonuç şu oldu: Beyinde oluşan alzheimer ile ilişkili plakların yok edilmesine yardımcı oluyor.

Düzenli bir sindirim sistemi için zerdeçal tüketimi tavsiye edilir. Zerdeçalın lifli yapısı, kabızlığa iyi gelir. Bu yüzden günde bir çay kaşığı yenmesi önerilmektedir.

Zerdeçalın ağrı kesici etkisi de bulunur. Kas ve eklem ağrıları yaşayanlar için zerdeçal çayı tavsiye edilir. Adet sancılarına da iyi gelmektedir.

BU DETAYI ATLAMAYIN

Zerdeçalın aşırı tüketimi mide bulantısına, kalp çarpıntısına neden olabilir. Hamileyseniz, yeni doğum yaptıysanız veya ilaç kullanıyorsanız zerdeçalı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.


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