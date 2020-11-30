Her duyduğunuzda kulağınızı kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Kimsenin profesyonel seslendirme sanatçıları gibi mükemmel bir Türkçe ile konuşması beklenemez. Ancak öyle kelime telaffuzları var ki bu kadarı da olmaz ki dedirtecek cinsten. Yanlış telaffuzla sözlüklerden soğutan kelimeleri bir araya getirdik.
Egzoz, içten yanmalı motorlarda yakan akaryakıtın gazının boşaltılmasını veya bu gazın atılmasını sağlayan düzeneğe verilen isimdir. Başka bir ifadeyle susturucudur. Genellikle motorlu taşıtların arkasında gördüğümüz bu bölüm ismiyle vatandaşların ne zulmüne uğradı. Çoğu kişi ‘egzos, egzost, eksoz, egzoz’ dedi hatta öyle yazdı.
Börek, açılmış hamurun veya yufkanın arasına peynir, kıyma, ıspanak vb. Malzemelerin konularak çeşitli biçimlerde pişirilmesiyle oluşturulan hamur işine verilen isimdir. Çayın yanında çok güzel giden bu hamur işine duyulan iştah, “Böğrek ister misin?” diye sorulduğunda hepimizde kaçıyordur.
Sirklerde, panayır ve tiyatro gösteri alanlarında seyircileri güldürmek, eğlendirmek için sahneye çıkan yüzü boyalı ve acayip kılıklı oyunculara verilen isimdir. Son dönemde doğum günlerinin vazgeçilmez maskotları palyaçolara, palyanço olarak birileri seslendiğinde mutlaka keyfimiz yerle bir oluyordur.
Göz kapaklarının kenarlarında bulunan küçük kıllara kirpik denilir. Rimelle daha da uzun hale getirilen eskilerin deyimiyle müjgan, kiprik şeklinde telaffuz edildiğinde bütün albenisini kaybetmiyor mu?
Tükürük, insan vey hayvan ağzında üretilen bir tür sıvıdır. Türk toplumu için oldukça büyük bir anlamı olan ‘Suratına tükürme’ eylemi bu kelimenin telaffuzunu daha da önemli bir hale getirmiştir. Tükrük şeklinde yapılan söylemler ne yazık ki kelimenin anlamının düşmesine neden olur.
Turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan yaprakları lahan yaprağına benzeyen sebzedir. Özellikle günlük konuşma dilinde karnıbahar olarak telaffuz edilir.
Zambakgillerden, 25-100 santimetre yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisidir. Sarımsağın kötü kokusundan daha kötü olan bir şey varsa o da ‘Sarmısak’ şeklinde telaffuz edilmesidir.
Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan çeşitli kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırıdır. Özellikle pazar tezgahlarında ‘ikizlere takke’ olarak tanımlanan bu iç çamaşırı ‘Südyen’ olarak telaffuz edildiğinde oldukça can sıkıcı bir his yaratabilir.
İnsanların bütünü, cümle alemi olarak isimlendirilen herkes belki de telaffuzda en çok hata yapılan kelimedir. ‘Herkez’ olarak okunduğunda ortalıkta kimsenin kalamayacağına eminiz.
Çiftlik tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçasıdır Çiftlik kelimesi de yanlış söylenir miymiş canım demeyin. Bu kelimeyi ‘çiflik’ olarak söyleyenlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazladır.
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