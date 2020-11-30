Her duyduğunuzda kulağınızı kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Kimsenin profesyonel seslendirme sanatçıları gibi mükemmel bir Türkçe ile konuşması beklenemez. Ancak öyle kelime telaffuzları var ki bu kadarı da olmaz ki dedirtecek cinsten. Yanlış telaffuzla sözlüklerden soğutan kelimeleri bir araya getirdik.

EGZOZ

Egzoz, içten yanmalı motorlarda yakan akaryakıtın gazının boşaltılmasını veya bu gazın atılmasını sağlayan düzeneğe verilen isimdir. Başka bir ifadeyle susturucudur. Genellikle motorlu taşıtların arkasında gördüğümüz bu bölüm ismiyle vatandaşların ne zulmüne uğradı. Çoğu kişi ‘egzos, egzost, eksoz, egzoz’ dedi hatta öyle yazdı.

BÖREK

Börek, açılmış hamurun veya yufkanın arasına peynir, kıyma, ıspanak vb. Malzemelerin konularak çeşitli biçimlerde pişirilmesiyle oluşturulan hamur işine verilen isimdir. Çayın yanında çok güzel giden bu hamur işine duyulan iştah, “Böğrek ister misin?” diye sorulduğunda hepimizde kaçıyordur.

PALYAÇO

Sirklerde, panayır ve tiyatro gösteri alanlarında seyircileri güldürmek, eğlendirmek için sahneye çıkan yüzü boyalı ve acayip kılıklı oyunculara verilen isimdir. Son dönemde doğum günlerinin vazgeçilmez maskotları palyaçolara, palyanço olarak birileri seslendiğinde mutlaka keyfimiz yerle bir oluyordur.