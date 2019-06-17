Her el titremesi parkinson değildir! El titremesi nedenleri nelerdir?

Genetik nedenlerin etkili olduğu düşünülen esansiyel tremor, ergenlik döneminden sonra, ağırlıklı olarak da orta yaşlarda otaya çıkan bir sorun. Üstelik titremenin sadece elle sınırla kalmadığı, dilde, başta vb. devam ettiği ilerleyici bir hastalık. Yaşayanların sosyal hayatını ciddi şekilde etkilediği için tedavi edilmesi önem taşıyor. Bu hastalarda semptomatik de olsa titremelerin cerrahi olarak tedavi edilebildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, tedavide beyin pili kullanımıyla etkili sonuçlara ulaşılabildiğini anlatıyor.

ERGENLİKTEN SONRA BAŞLIYOR VE İLERLİYOR

Esansiyel tremor olan hastaların büyük bir kısmında yakın akrabalarında bu sorunun var olduğu görülüyor. Orta düzeyde el titremesi olan hastalar çok büyük sorun yaşamadan hayatlarına devam edebiliyor. Ancak titremelerin çok belirgin hale gelmesi ve dışarıdan görünür olması durumunda rahatsız olmaya başlıyor. Belirtilerin ileri yaşlarda daha belirgin hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya,hastaların yaşadıklarıyla ilgili şunları anlatıyor;