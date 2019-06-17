Her el titremesi parkinson değildir! El titremesi nedenleri nelerdir?

Genetik nedenlerin etkili olduğu düşünülen esansiyel tremor, ergenlik döneminden sonra, ağırlıklı olarak da orta yaşlarda otaya çıkan bir sorun. Üstelik titremenin sadece elle sınırla kalmadığı, dilde, başta vb. devam ettiği ilerleyici bir hastalık. Yaşayanların sosyal hayatını ciddi şekilde etkilediği için tedavi edilmesi önem taşıyor. Bu hastalarda semptomatik de olsa titremelerin cerrahi olarak tedavi edilebildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, tedavide beyin pili kullanımıyla etkili sonuçlara ulaşılabildiğini anlatıyor.
ERGENLİKTEN SONRA BAŞLIYOR VE İLERLİYOR
Esansiyel tremor olan hastaların büyük bir kısmında yakın akrabalarında bu sorunun var olduğu görülüyor. Orta düzeyde el titremesi olan hastalar çok büyük sorun yaşamadan hayatlarına devam edebiliyor. Ancak titremelerin çok belirgin hale gelmesi ve dışarıdan görünür olması durumunda rahatsız olmaya başlıyor. Belirtilerin ileri yaşlarda daha belirgin hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya,hastaların yaşadıklarıyla ilgili şunları anlatıyor;
“Esansiyel tremor, genellikle ilerleyici bir hastalıktır. Hastaların bulguları ileri yaşlarda daha belirgin hale gelir. Titreme nedeniyle günlük yaşamları da etkilenmeye başlar. Örneğin düzgün yazı yazamazlar, şekil çizemezler ya da elleriyle çok ince hareketleri istedikleri gibi yapamazlar. Özellikle sosyal ortamlarda, heyecanlandığı durumlarda, stres anında ya da endişe ettiğinde bu titremelerin daha belirgin olması nedeniyle sosyalleşmek istemezler.”
Yapılan nörolojik muayeneler sonrasında hareket sisteminde ortaya çıkan bu bozukluk tespit edilirse cerrahi müdahale gündeme geliyor. Titreme esaslı bir Parkinson ile esansiyel tremoru ancak bir uzmanın ayırt edebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “Hastalar bu iki sorunu birbiriyle karıştırıyor. Bu nedenle esansiyel tremor olan bir hasta doktora gidip tanısı konmadan önce, hemen kendisinin Parkinson olduğunu düşünmesin” diyor.
BEYİN PİLİ TEDAVİSİNİN BAŞARISINDA DOĞRU TANI ÖNEMLİ
Esansiyel tremor hastalarında cerrahi kararının nörologla birlikte alınması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “Erken evrelerde de ilaç tedavilerini denemek gerekir. Eğer bunlar yararlı olmazsa geriye kalan tek seçenek beyin pilidir. “Talamus” dediğimiz beyin çekirdeğinde özel bir odağımız vardır. Biz bu odağı elektrik akımıyla baskılayabildiğimizde titremede çok belirgin bir azalma görürüz. Hastaya uyguladığımız tedavi semptomatiktir. Ancak hasta açısından son derece etkili sonuçlara ulaşılır” diyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum