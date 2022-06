Her erkeğe aynı yalanı söyleyen seri flört uzmanı! ''Bana dahi diyorlar çünkü hayatımı yaşıyorum''

Sosyal medya yıldızı, 456.000'den fazla beğeni alan viral video paylaşımında neden ilk buluşmada erkeklere her zaman doğum gününün bir sonraki hafta olduğunu söylediğini anlattı.

EGOSUNU TATMİN EDİYOR

Güzel geçen bir ilk randevuda gelecek hafta doğum günü olduğunu belirttiğini söyleyen Roxy, kendisine ikinci bir randevu teklif edildiğinde karşısındaki erkeğe onun egosunu tatmin edecek şeyler söylediğini anlattı. Ona onunla çok güzel vakit geçirdiğini söyleyip ne kadar özel bir adam olduğunu ekleyen genç kadın, sonra da gelişigüzel bir şekilde tekrar doğum gününü gündeme getirdiğini söyledi.

''HER YIL 100 TANE OLSA''

Bunun ardından gelen şeyin her zaman aynısı olduğunu anlatan Roxy, bir sonraki randevuda erkeklerin onu şımartmak için her şeyi yaptıklarını anlattı. Lüks restoranlarda yemeklerden, muhteşem hediyelere kadar bir sürü şeyle şımartıldığını söyledi. Bu durumun tadını çıkaran genç kadın ''Her yıl yüz tane doğum günüm olsa keşke! İnanılmaz bir şey'' diyerek videoyu sonlandırdı.

TAKİPÇİLERİ İNANAMADI

Birçok kullanıcı onun bu tüyosundan etkilenip ''Resmen hayatımı değiştirdin!'' gibi yorumlarda bulunsa da kimileri de risklere dikkat çekti ve flörtünün uzun süreli bi ilişkiye dönüşmesi halinde bununla nasıl başa çıkacağını sordular.