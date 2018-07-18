YEMEK

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçaladığınız halde renk değişimi yaşıyorsanız bu, günlük yemek alışkanlıklarınızın birer sonucu olabilir. Aşırı kahve, çay, kola gibi içeceklerin tüketimi de diş rengini önemli ölçüde etkiler. Bu renk değişimine dur demek ise sizin elinizde. Sadece 2 malzemeyle diş bakımınızı yaptığınızda harika bir gülüşe sahip olabilirsiniz.

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Diş sararmasının nedenleri her zaman çok kolay bir şekilde tanımlanamayabilir. Ağız hijyenine önem verdiğiniz halde diş sararmaları yaşıyorsanız öncesinde bir hekime danışabilirsiniz. Önemli bir nedeni yok ise sadece yanlış beslenmeden kaynaklanıyorsa bu vereceğimiz tarifi deneyebilirsiniz.

Az sonra vereceğimiz tarifi uygulamadan önce içecek listenizi de gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu içecekleri sık tüketiyorsanız miktarını muhakkak azaltın:

iStock-845164378

Çay
Kahve
Kola
Soya
Kırmızı şarap
Yeşil çay

Bir dakikada diş beyazlatan yöntem için malzemeler:

limonvekarbonat
1 yemek kaşığı limon suyu
Göz kararı kabartma tozu

Nasıl hazırlanır?

iStock-174763815

Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı limon suyu koun ve üzerine göz kararı kabartma tozunu ekleyin. Karışımı macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunu diş fırçası yardımıyla dişlerize sürün.
İki dakika boyunca bekleyin ve ardından ağzınızı çalkalayın.

disbeyazlatma1-1

Karışımı haftada 3 kez uygulayın. Düzenli bir şekilde uygulamaya devam ettikçe dişlerinizdeki sarı lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma ingilizkarbonatı

En Çok Okunan Haberler

Kenan Ece ile Canan Ergüder halk plajında aşk tazeledi

Kenan Ece ile Canan Ergüder halk plajında aşk tazeledi

Didem Soydan havlu olmadan kalkmadı

Didem Soydan havlu olmadan kalkmadı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Aman dikkat! Konserve yaparken canınızdan olmayın

Aman dikkat! Konserve yaparken canınızdan olmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Lezzetli ve sağlıklı yemeklerin minik kahramanı bezelye ile yapabileceğiniz 6 yemek

Lezzetli ve sağlıklı yemeklerin minik kahramanı bezelye ile yapabileceğiniz 6 yemek

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Aman dikkat! Konserve yaparken canınızdan olmayın

Aman dikkat! Konserve yaparken canınızdan olmayın

Bu nasıl bir yetenek arkadaş! Uçaktan bisiklete kadar ne bulursa yiyen adam

Bu nasıl bir yetenek arkadaş! Uçaktan bisiklete kadar ne bulursa yiyen adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.