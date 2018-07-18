Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Diş sararmasının nedenleri her zaman çok kolay bir şekilde tanımlanamayabilir. Ağız hijyenine önem verdiğiniz halde diş sararmaları yaşıyorsanız öncesinde bir hekime danışabilirsiniz. Önemli bir nedeni yok ise sadece yanlış beslenmeden kaynaklanıyorsa bu vereceğimiz tarifi deneyebilirsiniz.

Az sonra vereceğimiz tarifi uygulamadan önce içecek listenizi de gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu içecekleri sık tüketiyorsanız miktarını muhakkak azaltın:

Çay

Kahve

Kola

Soya

Kırmızı şarap

Yeşil çay

Bir dakikada diş beyazlatan yöntem için malzemeler:



1 yemek kaşığı limon suyu

Göz kararı kabartma tozu

Nasıl hazırlanır?

Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı limon suyu koun ve üzerine göz kararı kabartma tozunu ekleyin. Karışımı macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunu diş fırçası yardımıyla dişlerize sürün.

İki dakika boyunca bekleyin ve ardından ağzınızı çalkalayın.

Karışımı haftada 3 kez uygulayın. Düzenli bir şekilde uygulamaya devam ettikçe dişlerinizdeki sarı lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.