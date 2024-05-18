Her giydiği olay oldu! Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz Cannes'a damga vurdu!

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da hayat verdiği 'Ceylin Erguvan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin onur konuğu oldu.

Festivalde birbirinden iddialı kıyafetler giyen Pınar Deniz son kombini ile yine dikkat çekti.

Son olarak mavi payetli bir kombin yapan Pınar Deniz bu tarzı ile deniz kızına benzetildi. Deniz'in peş peşe paylaştığı karelerine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'İşte bu. Harika olmuşsun', 'Diğer kombinlerinden çok güzel', 'Resmen deniz kızı' gibi yorumlar yapıldı.