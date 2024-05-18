Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Cannes tarzıyla olay oldu! Bakan bir daha baktı

Her bölümüyle büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Görkem' karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim şimdi de Cannes pozları ile gündeme geldi.

CANNES'A GİTTİ

Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu.

Özacar, Cannes'ta siyah derin sırt dekolteli ve göğüs dekolteli elbisesi ile boy gösterdi.

Ünlü isim birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Özge Özacar'ın tarzı adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar 'Harika', 'Muhteşem görünüyorsun' gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da 'Orada ne işi var?', 'Korkunç bir kıyafet', 'Bu kadar kötü sırt açılır mı?', 'Photoshopu abartmış' gibi yorumlar yaptılar.