YEMEK

Her gün 2 muz yerseniz vücudunuzda ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

İçinde bulunan protein ve mineraller sayesinde son derece sağlıklı olan muz, aynı zamanda lezzetli bir meyvedir. Dünyada portakal ve elmadan sonra en çok tercih edilen üçüncü meyve olarak bilinir. Faydaları sayısız olan muzu düzenli olarak her gün 2 adet yediğinizde olumlu sonuçlar alacaksınız. İşte etkileri...

Her gün 2 muz yerseniz vücudunuzda ne olur?

Posalı, tropik bir meyve olan muz hemen hemen herkesin severek tükettiği bir gıdadır. Muzu doğrudan yiyebilir, meyve salatalarında ya da hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Hatta onunla yapılan içeceklerin bile tadına doyum olmaz. Şimdi bu meyveyi düzenli olarak tükettiğinizde başınıza gelecek olumlu etkilerden bahsedeceğiz;

Krampları azaltır

kramp

Gece bacağınıza giren krampın sancısıyla hiç uyandınız mı? Eğer bu durumu sıklıkla yaşıyorsanız muz yiyerek üstesinden gelebilirsiniz. Muzda yüksek oranda potasyum bulunur ve bu da kasların daha az kasılmasına yardımcı olur.

Daha fazla enerji!

Muzda bulunan karbonhidratlar günlük bazda daha fazla enerji almanıza neden olur. Muzlar, bu enerjinin vücut tarafından yavaşça emilimini sağlar. Bu da diğer tatlı atıştırmalıklarından daha uzun süre enerji vermesi anlamına gelmektedir.

Mide asidi ile daha az sorun yaşayacaksınız

mide ağrısı

Mide asidiyle ilgili sorunlarınız varsa muz sizin en iyi arkadaşınız olacaktır. Mide ekşimesini anında rahatlatan muz, midedeki asidi nötralize eder.

Anemiye karşı yardımcı olur

Demir eksikliğiniz varsa muz yemek iyi bir fikirdir. Muzdaki demir oranı yüksektir. Bu sayede vücudunuzdaki hemoglabin oranı artar.

Bağırsak hareketlerini geliştirir

bağırsak

Lif bakımından zengin olan muz, bağırsak hareketlerini hızlandırır. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız günde 2 adet muz yiyerek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

Dikkat!

Muzdaki şeker oranı yüksek olduğu için, eğer diyabet hastasıysanız ya da hipoglisemik sorunu yaşıyorsanız yemeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

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