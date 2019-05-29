Her gün 2 muz yerseniz vücudunuzda ne olur?

Posalı, tropik bir meyve olan muz hemen hemen herkesin severek tükettiği bir gıdadır. Muzu doğrudan yiyebilir, meyve salatalarında ya da hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Hatta onunla yapılan içeceklerin bile tadına doyum olmaz. Şimdi bu meyveyi düzenli olarak tükettiğinizde başınıza gelecek olumlu etkilerden bahsedeceğiz;

Krampları azaltır

Gece bacağınıza giren krampın sancısıyla hiç uyandınız mı? Eğer bu durumu sıklıkla yaşıyorsanız muz yiyerek üstesinden gelebilirsiniz. Muzda yüksek oranda potasyum bulunur ve bu da kasların daha az kasılmasına yardımcı olur.

Daha fazla enerji!

Muzda bulunan karbonhidratlar günlük bazda daha fazla enerji almanıza neden olur. Muzlar, bu enerjinin vücut tarafından yavaşça emilimini sağlar. Bu da diğer tatlı atıştırmalıklarından daha uzun süre enerji vermesi anlamına gelmektedir.

Mide asidi ile daha az sorun yaşayacaksınız

Mide asidiyle ilgili sorunlarınız varsa muz sizin en iyi arkadaşınız olacaktır. Mide ekşimesini anında rahatlatan muz, midedeki asidi nötralize eder.

Anemiye karşı yardımcı olur

Demir eksikliğiniz varsa muz yemek iyi bir fikirdir. Muzdaki demir oranı yüksektir. Bu sayede vücudunuzdaki hemoglabin oranı artar.