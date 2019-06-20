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Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yaz meyveleri içerisinde turuncu-sarı rengiyle öne çıkan kayısı, vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra zengin posa içeriğiyle de karşımıza çıkıyor. İçeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor kayısıyı sağlık açısından önde gelen besinlerden biri kılıyor.

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında” diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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Cildi yeniliyor

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Yaz aylarında güneş, havuz, deniz derken cildimiz yıpranıyor. Bu olumsuz çevresel faktörlerin etkilerini azaltmak için antioksidanlardan zengin bir beslenme planı önemli. Kayısı cildin yenilenmesinde öne çıkan meyvelerden biri. İçeriğindeki vitaminler cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını da destekliyor.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

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Bağırsakları çalıştırıcı etkisi, tok tutucu özelliği, düşük kalorisi ve tatlı krizlerine karşı iyi bir çözüm olması kayısıyı yaz aylarında kilo verme programlarının vazgeçilmez meyvesi haline getiriyor. Günde 4 adet taze kayısı 1 kase yoğurt veya 1 su bardağı kefir ile bir ara öğün olabileceği gibi kahvaltı sofralarında da peynir, yumurta ve yeşilliğin yanında tatlı ihtiyacını da karşılayan iyi bir alternatif oluyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor
Güçlü bir bağışıklık sistemi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor, daha enerjik hissetmemizi sağlıyor, bizi hastalıklardan koruyor. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku güçlü bağışıklık sistemi için şart. Yeterli ve dengeli beslenmenin içerisine mevsim meyvelerini dahil etmek de önemli. Kayısı antioksidan içeriği, vitamin ve mineral örüntüsü ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.

Kalbi güçlendiriyor

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Potasyum, C vitamini ve posa kalbi korumak için önemli. Kayısı bu üç önemli bileşen sayesinde kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Ayrıca kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor. Ancak kalp sağlığı için faydalı olan bu potasyum içeriğine böbrek hastaları dikkat etmeli. Çünkü böbrek hastalığında potasyum, fosfor gibi minerallerin kısıtlanması gerekebildiğinden böbrek hastaları mutlaka doktor ve diyetisyene danışmalı.

Kansere karşı koruyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Kayısı antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu özellik gösterir. Özellikle kolon kanserinden korunmada posalı beslenme altın anahtardır ve kayısı posa içeriği ile de öne çıkmaktadır. Hem antioksidan özelliği hem posa içeriği hem de barındırdığı vitamin, mineraller kanserden korunmada etkilidir” diyor.

Bağırsakları çalıştırıyor

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Kayısı posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkiye sahip. Posa bağırsaktaki atıkların yumuşamasını ve bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlığı önlüyor.

Demir takviyesi yapıyor

Demir eksikliği anemisi halsizlik, baş dönmesi, sindirim sorunları gibi semptomlarla yaşam kalitesini düşüren ve sık görülen bir sağlık sorunu. Kırmızı kan hücreleri olmazsa organların çalışmasında problemler oluyor. Demir kırmızı kan hücrelerinin yapımı için çok önemli. Kayısı demir içermesi nedeniyle demir eksikliği olanların her gün düzenli kayısı tüketmesi çok faydalı.

Gözleri güçlendiriyor

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Göz sağlığı için özellikle A, C, E vitaminlerden zengin beslenmek önemli ve kayısı bu vitaminlerin hepsini içeriyor. A vitamini gece körlüğüne karşı koruyucu, E vitamini gözleri direkt olarak serbest radikal hasarından koruyor. Aynı zamanda, kayısıya sarı-turuncu rengini veren karotenoid, beta karoten A vitamininin öncüsüdür. Tüm bu özellikleri ile kayısı göz sağlığı için önemli bir yere sahip” diyor.

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