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Her gün 5 mandalina yemenin hiç bilmediğimiz faydası!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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Her gün 5 mandalina yemenin hiç bilmediğimiz faydası!

Kış mevsiminin gözde meyvesi mandalina, güçlü bir C vitamini kaynağı. İçerdiği vitaminler sayesinde pandemi döneminde de sıklıkla tüketilmesi öneriliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde 5 adet mandalina tüketilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Satsuma cinsi mandalinaları dünyaya pazarlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, aroması ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen mandalinanın sağlık deposu olduğunu belirtti.

'KALİTESİ, AROMASI VE LEZZETİYLE MÜKEMMEL ÜRÜN'

Mandalinada 2020 yılı için 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, "Çekirdeksiz İzmir mandalinası kalitesi, aroması ve lezzetiyle mükemmel bir üründür. İzmir'in mandalinası kıymetlidir, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir mandalina cinsidir. Herkese öneriyorum. Covid döneminde de C vitamini olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 5 tane mandalina tüketmeliyiz" dedi.

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'YİYENİN BİR DAHA YİYESİ GELİYOR'

Satsuma mandalinasının Türkiye'nin birçok yerinde üretildiğini anlatan Başkan Uçak, Mersin ve Adana gibi illerin yanı sıra İzmir'de yetiştirilen çekirdeksiz Satsuma mandalinasının çok tercih edildiğini söyledi. Uçak, "Yiyenin bir daha yiyesi geliyor. Diğer illerdeki turunçgillerin tamamı dış piyasaya sunulurken İzmir'deki mandalinanın yüzde 60'ını iç piyasada tüketiyoruz. Kalanı ihraç ediliyor" dedi.


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