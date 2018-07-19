YEMEK

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

"Yaptığım yemek bir türlü güzel olmuyor" deyip nerede hata yaptığınızı düşünüyorsanız bu 8 maddeye bir göz atın derim...

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

1. Buzluktan çıkardığınız eti sıcak suda çözdürmeyin

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Sıcak suyla çözmeye çalıştığınız ette hızlı bir şekilde bakteriler türer. Bu durum sağlığımız için son derece tehlikelidir. En doğru çözdürme yöntemi ise buzdolanının alt kısmında etin çözülmesidir. Dilerseniz soğuk su ile de çözdürebilirsiniz.

2. Sebze yemeği yaparken sebzeleri farklı boyutlarda doğramayın

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Sebze yemeği yaparken sebzeleri farklı boyutta doğramak pişme zamanlarını değiştirecektir. Sebzelerin bir kısmı fazla pişmişken bir kısmı ise çiğ kalabilir. Bu da lezzetsiz bir yeöeğe davetiye çıkarır. Afiyetle yemek yemek için tüm sebzeleri eşit boyda doğrayın.

3. Sıcak yemekleri soğutup sonrasında buzdolabına koymayın

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Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Yöntemi nereden öğrendik bilmiyoruz ama uyguladığımız şey tamamen yanlış. Sıcak yemeği önce dışarıda ılıtır sonrasında buzdolabına koyarız. Aslında sıcak yemeği buzdolabına o şekilde koyarsanız şoklama etkisi yaratmış olacaksınız. Bu yöntem ise yemek için son derece sağlıklı...

4. Yemeklere baharatları erkenden eklemeyin

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Yaptığınız yemeğin baharatların lezzetini tam alması için yemeğin pişme süresinin sonunu bekleyin. Eğer yemeğin başında baharatları eklerseniz o müthiş aromalarını kaybetlerine neden olursunuz.

5. Yemekleri birden fazla ısıtmayın

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Yemekleri birden fazla ısıtmak oldukça hatalı bir davranış. Bir tencere yemek yaptınız ve ertesi güne de o yemekten kaldıysa, kalan yemekten yiyeceğiniz miktarda alın ve ısıtın.

6. Makarnayı yıkamayın

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Haşladığınız makarnayı asla soğuk suda yıkamayın. Suyun altında yıkanan makarnanın vitamin ve mineralleri kaybolur. Aynı zamanda yapısı da bozulur.

7. Çiğ eti tuzlamayın

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Kesinlikle bu hatayı yapmayın çünkü çiğ eti tuzlarsanız etin sertleşmesine neden olursunuz. Etin pişmesine yakın tuzunu ilave edin.

8. Hamur işi yaparken soğuk malzemeleri kullanmayın

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Hamur işi yaparken buzdolabından çıkardığınız malzemeleri direkt olarak kullanmayın. Malzemelerin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. İyi kabarmış bir kek ya da lezzetli bir kurabiye için malzeleri en az 30 dakika önce dolaptan çıkarın.

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mutfak hataları makarna pişirmek et çözdürmek hamur işi

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