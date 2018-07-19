Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

1. Buzluktan çıkardığınız eti sıcak suda çözdürmeyin

Sıcak suyla çözmeye çalıştığınız ette hızlı bir şekilde bakteriler türer. Bu durum sağlığımız için son derece tehlikelidir. En doğru çözdürme yöntemi ise buzdolanının alt kısmında etin çözülmesidir. Dilerseniz soğuk su ile de çözdürebilirsiniz.

2. Sebze yemeği yaparken sebzeleri farklı boyutlarda doğramayın

Sebze yemeği yaparken sebzeleri farklı boyutta doğramak pişme zamanlarını değiştirecektir. Sebzelerin bir kısmı fazla pişmişken bir kısmı ise çiğ kalabilir. Bu da lezzetsiz bir yeöeğe davetiye çıkarır. Afiyetle yemek yemek için tüm sebzeleri eşit boyda doğrayın.

3. Sıcak yemekleri soğutup sonrasında buzdolabına koymayın

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Yöntemi nereden öğrendik bilmiyoruz ama uyguladığımız şey tamamen yanlış. Sıcak yemeği önce dışarıda ılıtır sonrasında buzdolabına koyarız. Aslında sıcak yemeği buzdolabına o şekilde koyarsanız şoklama etkisi yaratmış olacaksınız. Bu yöntem ise yemek için son derece sağlıklı...

4. Yemeklere baharatları erkenden eklemeyin

Yaptığınız yemeğin baharatların lezzetini tam alması için yemeğin pişme süresinin sonunu bekleyin. Eğer yemeğin başında baharatları eklerseniz o müthiş aromalarını kaybetlerine neden olursunuz.