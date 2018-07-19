Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Sıcak suyla çözmeye çalıştığınız ette hızlı bir şekilde bakteriler türer. Bu durum sağlığımız için son derece tehlikelidir. En doğru çözdürme yöntemi ise buzdolanının alt kısmında etin çözülmesidir. Dilerseniz soğuk su ile de çözdürebilirsiniz.
Sebze yemeği yaparken sebzeleri farklı boyutta doğramak pişme zamanlarını değiştirecektir. Sebzelerin bir kısmı fazla pişmişken bir kısmı ise çiğ kalabilir. Bu da lezzetsiz bir yeöeğe davetiye çıkarır. Afiyetle yemek yemek için tüm sebzeleri eşit boyda doğrayın.
Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Yöntemi nereden öğrendik bilmiyoruz ama uyguladığımız şey tamamen yanlış. Sıcak yemeği önce dışarıda ılıtır sonrasında buzdolabına koyarız. Aslında sıcak yemeği buzdolabına o şekilde koyarsanız şoklama etkisi yaratmış olacaksınız. Bu yöntem ise yemek için son derece sağlıklı...
Yaptığınız yemeğin baharatların lezzetini tam alması için yemeğin pişme süresinin sonunu bekleyin. Eğer yemeğin başında baharatları eklerseniz o müthiş aromalarını kaybetlerine neden olursunuz.
Yemekleri birden fazla ısıtmak oldukça hatalı bir davranış. Bir tencere yemek yaptınız ve ertesi güne de o yemekten kaldıysa, kalan yemekten yiyeceğiniz miktarda alın ve ısıtın.
Haşladığınız makarnayı asla soğuk suda yıkamayın. Suyun altında yıkanan makarnanın vitamin ve mineralleri kaybolur. Aynı zamanda yapısı da bozulur.
Kesinlikle bu hatayı yapmayın çünkü çiğ eti tuzlarsanız etin sertleşmesine neden olursunuz. Etin pişmesine yakın tuzunu ilave edin.
Hamur işi yaparken buzdolabından çıkardığınız malzemeleri direkt olarak kullanmayın. Malzemelerin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. İyi kabarmış bir kek ya da lezzetli bir kurabiye için malzeleri en az 30 dakika önce dolaptan çıkarın.
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