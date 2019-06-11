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Her gün elma yediğinizde vücudunuzda neler olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2019 08:45 | Son Güncelleme

Her gün bir adet elma yiyerek doktordan uzak kalacağınızı biliyor muydunuz?

Her gün elma yediğinizde vücudunuzda neler olur?

Elmayı en sağlıklı meyveler listesine ekleyebilirsiniz çünkü tonlarca sağlıklı etkileri vardır.

elma

Elma, özel bir lif olan pektin yönünden zengindir. Bu sayede kolesterol düşürücü bir etkisi vardır. Kırmızı elmada yeşil elmaya göre daha fazla oranda pektin bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemine mükemmel gelen bir C vitamini kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde hastalıklara karşı kalkan olacaktır.

Günde bir adet elma yiyerek dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olabilirsiniz. Elmanın suyu ağızdaki bakterilerin %80'ini öldürür.

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Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, elmalardaki antioksidanların beynimizi oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçer.

Demir eksikliğine iyi gelir.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak kanseri riskini en aza indirir. Aynı zamanda kabızlık sorununa çözüm olur.


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