Her gün milyonlarca insan kullanıyor! Koltukların içinden çıkanı görünce bir daha oturmak istemeyeceksiniz! Kullanıcılar videoya yorum yağdırdı...

Her Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan otobüslerle yolculuk yapıyor. Hijyen konusunda tartışmalı olan bu toplu taşımalarla ilgili ortaya çıkan bir video adeta midemizi bulandırdı.

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI!

Sosyal medyada yayılan video bir kişi otobüste bulunan koltuğa tahtayla vuruyor. Vurmasıyla da adeta ortalık toza bürünüyor. İçinden çıkan toz görenleri hayrete düşürdü.

Kullanıcılar, görüntüye yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı "Kumun içine sokup çıkarmışlar" , "Oturmam daha" , "Neden plastik yapmıyorlar" dedi.

O yorumlardan bazıları:

