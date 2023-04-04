"Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum" diyerek paylaştı! Bella Hadid'in zor günleri

Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor. Bella Hadid, hemen hemen her gün çeşitli acılar yaşadığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı.

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

AĞZINI AÇIP GÖSTERDİ

Geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluşan Hadid, dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeyen hastalık yüzünde acı çekiyor.

Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

2012'DEN BERİ ACI ÇEKİYOR

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.



