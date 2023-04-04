MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum" diyerek paylaştı! Bella Hadid'in zor günleri

"Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum" diyerek paylaştı! Bella Hadid'in zor günleri

04.04.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid son günlerde epey acı çekiyor. Her gün tedavisi olmayan acılar çektiğini ifade eden Hadid, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı ve aynı zamanda onlara tavsiyelerde bulundu.

"Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum" diyerek paylaştı! Bella Hadid'in zor günleri

Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor. Bella Hadid, hemen hemen her gün çeşitli acılar yaşadığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı.

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

AĞZINI AÇIP GÖSTERDİ

Geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluşan Hadid, dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeyen hastalık yüzünde acı çekiyor.

3579594_77b7bad41e68b12d5f433758ba114301_1366x1366

Ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı! 'Zenginler peşinizdeyim' Ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı! 'Zenginler peşinizdeyim'

Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

3579594_ea7f6d1cdacaa8d359225e6f9a141b6d_1366x1366

2012'DEN BERİ ACI ÇEKİYOR

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldiÖpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi
Derin göğüs dekoltesiyle nefes kestiDerin göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Kardeşi güzelliğiyle mest etti!Kardeşi güzelliğiyle mest etti!
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model amanda

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

Göğüs dekolteli pozlar verdi! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlar verdi! 'Sanat eseri gibisin'

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.