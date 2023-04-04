'Zenginler peşinizdeyim' diyerek destek çağrısı yaptı! Bergüzar Korel ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yardım kampanyaları düzenleyen Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Ramazan Bayramı için afet bölgesindeki çocuklara yönelik kampanya yürüten Bergüzar Korel dayanışma çağrısında bulundu.
"Zenginler peşinizdeyim" diyen Bergüzar Korel açıklamasında "Sektörümün en sevdiği Etiler'deki restoranda bir T-bone steak 350 TL. 1 bayramlık + 1 ayakkabı toptancımızın hesap bilgileri için DM'e gelmenizi bekliyorum" dedi.