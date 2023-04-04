MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Zenginler peşinizdeyim' diyerek destek çağrısı yaptı! Bergüzar Korel ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı

'Zenginler peşinizdeyim' diyerek destek çağrısı yaptı! Bergüzar Korel ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı

04.04.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından deprem bölgeleri için yardım kampanyaları yapan oyuncu Bergüzar Korel bayram için de bir kampanya yürütüyor. Korel son olarak 'Zenginler peşinizdeyim' diyerek destek çağrısı yaptı ve bilinen bir restorandaki et fiyatını açıkladı.

'Zenginler peşinizdeyim' diyerek destek çağrısı yaptı! Bergüzar Korel ünlü restorandaki biftek fiyatını açıkladı

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yardım kampanyaları düzenleyen Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ramazan Bayramı için afet bölgesindeki çocuklara yönelik kampanya yürüten Bergüzar Korel dayanışma çağrısında bulundu.

1

"Zenginler peşinizdeyim" diyen Bergüzar Korel açıklamasında "Sektörümün en sevdiği Etiler'deki restoranda bir T-bone steak 350 TL. 1 bayramlık + 1 ayakkabı toptancımızın hesap bilgileri için DM'e gelmenizi bekliyorum" dedi.

2

Öpüşme sahnesi sorun oldu! Bomba iddia Öpüşme sahnesi sorun oldu! Bomba iddia

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisiyle birlikte Hatay'a gitti! "Daha güzel projelerimiz de var"Sevgilisiyle birlikte Hatay'a gitti! "Daha güzel projelerimiz de var"
Göğüs dekolteli pozlar verdi! 'Sanat eseri gibisin' Göğüs dekolteli pozlar verdi! 'Sanat eseri gibisin'
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdıSelvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel ele

En Çok Okunan Haberler

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Ekspertizlerde ‘röntgen’ dönemi! Türkiye'de başladı

Ekspertizlerde ‘röntgen’ dönemi! Türkiye'de başladı

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.