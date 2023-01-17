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Her paylaşımı ayrı olaydı! Madonna tüm paylaşımlarını sildi

17.01.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, dünya turnesi öncesi sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları sildi.

Her paylaşımı ayrı olaydı! Madonna tüm paylaşımlarını sildi

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, son dönemde 'tuhaf' olarak algılanan sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.
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SEKTÖRDEKİ 40. YILINI KUTLUYOR

Bu yıl sektördeki 40. yılını kutlayan dünyaca ünlü pop yıldızı, hesabındaki tüm paylaşımları sildi.

Dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 64 yaşındaki ikonun, 40. sanat yılını kutlamak için çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.
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Eğlence dünyasındaki birçok ünlü İsim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosya medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.

Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.

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