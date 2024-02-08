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  4. Her sahnesi olay olmuştu! Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK kararı için bakın ne dedi

Her sahnesi olay olmuştu! Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK kararı için bakın ne dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu. Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu edinen dizi birçok eleştiri de aldı. Eleştirilerin ardından RTÜK diziye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Dizinin Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK kararı hakkında konuştu.

Her sahnesi olay olmuştu! Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK kararı için bakın ne dedi

Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getirdi. En tartışmalı diziler arasında yer alan Kızıl Goncalar'ın bazı sahneleri çok eleştirildi.

Kızıl Goncalar 1

Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu edinen dizi, eleştirilerin odağı haline geldi. Hatta bir kesim muhafazakar yaşam biçimine ve tarikatlara yönelik olarak "algı manipülasyonu gerçekleştirdiği" iddia edilen dizinin kaldırılması içinde başvurular yapıldı.

Kızıl Goncalar 2

RTÜK ise bu eleştirilerin ardından harekete geçti ve Kızıl Goncalar'a idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası kesti. Dizi hakkındaki tartışmalar devam ederken dizinin başhekimi Hamdi Alkan, RTÜK cezası ile ilgili açıklama yaptı.

alkan

SnobMagazin'in haberine göre; RTÜK'ün kararını doğru buluyor musunuz? sorusuna Alkan, 'Bulmuyorum. Yasaklamalarla bir yere gelmiyor. Nereye kadar yasaklayabilirsiniz ki? Doğru gelmiyor bana. Böyle projelere ihtiyacımız var' diyerek cevap verdi.

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