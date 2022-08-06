Her satırı korkunç! Erkek arkadaşının üzerine benzin döktü, ateşe vererek derisini eritti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Breana Johnson, benzin istasyonunda arabalarına yakıt alırken tartışma yaşadığı erkek arkadaşını vahşice öldürdü. Ülkede infial yaratan haberin sonrasında Doyle’un ailesi oğulları için adalet isterken gözaltına alınan Johnson ise adamın kendi hatası nedeniyle öldüğünü ve olayla bir ilişkisi olmadığını iddia etti.

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA ATEŞE VERDİ

Polisin olaya ilişkin soruşturmasında ikilinin tartışırken Johnson’un benzinlikte arabadan inerken “Seni öldüreceğim” dediği söylendi. Arabadan indikten sonra 4 litre benzin alan Johnson, sevgilisinin yanına geldiğinde ise yakıtı üzerine döktü ve ateşe verdi. Arabanın içinden çıkmayı başararak yangın söndürme tüpüne ulaşmak için çaba sarf eden Doyle’u sevgilisi sadece uzaktan izledi. Polisin belgelerine göre bir başka müşteri yangın söndürme tüpüyle Doyle’un yanına yaklaştığında deri tamamen erimiş haldeydi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKARTTI

Gözaltına alınan Johnson, sevgilisinin arabaya benzin pompalarken bir yandan sigara içtiğini ve sonunda alevlerin yükseldiğini gördüğünü söyledi. Ancak olaya ilişkin tanıklar kadının sevgilisini yaktığını ve emniyet güçlerinin gelmesini beklerken onu zorla tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Temmuz ayında tutuklanmasının ardından, ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış yaralama ile suçlandı. Bu şimdi Doyle'un ölümünün ardından cinayete yükseltildi.



