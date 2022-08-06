Düğüne günler kala nişanlısı kaza geçirdi! Kayınvalidesi oğlunun ölmesinden korktu, gerçeği itiraf etti

Sosyal medyada ismini açıklamadan düğününden sadece birkaç gün öncesinde ihanete uğradığını öğrenerek travma yaşayan bir kadının paylaşımı kısa sürede viral oldu. Nişanlısının trafik kazası geçirdiğini ve durumunun ağır olduğunu dile getiren kadın, hastanede nişanlısını iyileşmesini beklerken kayınvalidesinin itirafıyla şaşkınlığa uğradı. Kayınvalide oğlunun iyileşmeyeceğinden korkarak, “Oğlumu günahlarından arındırdım” dedi ve gelinine aldatıldığını söyledi.

İYİLEŞTİ AMA DÜĞÜN İPTAL OLDU

Hastanede yatan nişanlısının iyileştiğini söyleyen kadın, “Nişanlımın annesi dindar biri ve nişanlım ölüm kalım arasında gidip gelirken onun günahları için endişeleniyordu bu yüzden bana yaklaşık 2 ay önce beni eski sevgilisiyle aldattığını söyledi. Aldatıldığımı öğrendiğimde düğünü iptal ettim. Şimdi beni geri kazanmaya çalışıyor. Ancak ona hiç güvenmiyorum” dedi.

Gelin hem kendi ailesinin hem de damadın ailesinin bu durumun ilişkilerinde aşılabilir küçük bir sorun olduğunu dile getirdiğini söyledi. Hatta belirledikleri tarihte evleneceklerine inandıklarını itiraf etti. Sosyal medyadan kararı konusunda fikri almak istediğini söyleyen kadına kullanıcılar destek mesajlarıyla karşılık verdi.



