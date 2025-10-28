Mynet Trend

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber

Aksaray'dan kahreden bir haber geldi. 5 gün önce 3 oğlunu trafik kazasında kaybeden Vesile Çıracı'nın kalbi yaşadıklarına dayanamadı. Kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Öte yandan Çıracı'nın 16 yaşındaki torununun da 17 Ekim'de iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği anne Vesile Çıracı (65), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 1

3 KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 2

ACILI ANNE DAYANAMADI

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 3

TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 4

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 5

Her şey 10 gün içinde oldu! Önce torunu, sonra 3 oğlu birden hayatını kaybetti: Talihsiz kadından acı haber 6

