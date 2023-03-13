Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda konusu ne? İşte 7 dalda Oscar alan Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filminin oyuncuları

Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filmi 13 Mart 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda filminin konusu ve oyuncuları ve gösterildiği dijital platformlar merak konusu oldu. İşte 7 dalda Oscar alan Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filminin oyuncuları, konusu ve yayınlandığı dijital platformlar...

HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu:

"Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir."

HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İşte Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filminin oyuncu kadrosu:

Michelle Yeoh (Evelyn)

Ke Huy Quan (Waymond)

Jamie Lee Curtis (Deirdre)

Stephanie Hasu (Joy/Jobu)

James Hong (Gong Gong)

Tallie Medel (Becky Sregor)

Jenny Slate (Big Nose)

Harry Shum Jr (Chad)

HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİNİN SÜRESİ

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi, 2 saat 19 dakika sürüyor.

HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİ HANGİ DİJİTAL PLATFORMLARDA VAR?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi; Google Play Filmler, Apple TV ve Netflix'ten izlenebilmektedir.

