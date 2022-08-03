Her şey çocuklar için! ''Eski eşim, şimdiki sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

Almanyalı 3 çocuk annesi Nadine, hayatını eski eşi Sacha, şimdiki sevgilisi Alex ve üç cocuğuyle bir karavanda yaşayarak geçiriyor. Sosyal medyada büyük ilgi çeken grubun, hayatlarından kesitleri paylaştıkları @wild.family.life kullanıcı adlı Tiktok hesaplarında 21.000'den fazla takipçileri var.

YANIT VERDİ

Ancak birçok internet kullanıcısı, onların yaşam düzenini ve bunun çocuklar üzerindeki etkisini sorguladı. Sorulara ve eleştirilere yanıt vermekten geri durmayan Nadine ise bunun üzerine bir videoda, eski eşiyle ve sevgilisiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın çocukları için neden iyi olduğunu açıkladı.

ÇOCUKLARI HEP BİRLİKTE BÜYÜTÜYORLAR

Sacha ilk iki çocuğunun, Alex ise en küçüğünün babası. Ancak her ikisi de ortak bir ebeveynlik benimsemiş ve üç çocuğun da bakımına yardımcı oluyorlar. Nadine, çocuklarına dünyayı dolaşabilmeleri için karavanlarında yaşarken evde eğitim veriyor.

''İMKANSIZ DEĞİL''

TikTok videolarından birinde "Hepimiz iyi arkadaşız ve bunun üç çocuğumuz için de çok iyi olduğunu keşfettik. Çocuklarımıza isterlerse ne kadar iyi insanların birlikte bir şeyler başarabileceğini göstermek imkansız değil.'' diye açıkladı.

''KOŞULSUZ SEVGİ BU''

Yaz dönemini İspanya'da geçiren aile, bazı takipçileri tarafından sevgi dolu olmalarıyla övülüp, koşulsuz sevgiyi göstermeleriyle takdir edilse de, bazı takipçileri tarafından da tercih ettikleri ilginç yaşam stiliyle eleştiri topladı.



