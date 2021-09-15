Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Herkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattı

Herkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattı

15.09.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahat tutkunu çift geleneksel ev hayatlarını terk etmeye karar verdi. Pete Thomas ve Brydee Hoad çifti evlerini satarak bir karavana sahip oldu. Şimdi ise dünyayı dolaşarak yaşadıkları maceraları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Herkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattı

Pete Thomas ve Brydee Hoad, seyahat tutkunlarını gerçeğe dönüştürmek için evlerini ve mobilyalarını satmaya karar verdiler. Bir gecede karavan üzerine konuşmalarını yapan çift, 14 yaşındaki köpekleriyle karavana taşındılar. 2019 yılının Ekim ayından itibaren karavanda yaşamaya başlayan çift, sosyal medya hesabında binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

“BİR GÜN SAHİLDE BİR GÜN ORMANDA”

3

2019 yılının Ekim ayından itibaren seyahat eden çift, ilk rotalarını İskoçya olarak belirledi. Ardından ise sırasıyla Fransa, Belçika, Almanya, Danimarka ve Norveç’in yolunu tuttular. Binlerce takipçileriyle en güzel anlarını paylaşan çift aynı zamanda podcastleriyle de ünlendi.

1

Karavanın içinde uyumlu bir hayatları olduğundan söz eden çift, “Birbirimizle gerçekten senkronize olmak zorunda kaldık. 7.4 metre uzunluğunda ve 2.3 metre genişliğinde bir yerde yaşamak kimi zaman zor olabiliyor. Ancak biz buna alıştık. Çünkü ikimiz içinde sabit yerde yaşamak mümkün değil. Karavan sayesine bir gün sahilde ertesi gün ise ormanda kalabilirsiniz” dedi.

İçinde neler yok ki? Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek olduİçinde neler yok ki? Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen isim Georgia Clarke, yayınladığı pozlarıyla sosyal medyanın sahte olduğunu savunduFenomen isim Georgia Clarke, yayınladığı pozlarıyla sosyal medyanın sahte olduğunu savundu
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Dünyanın en tehlikeli bahçesi! Koklamak tamamen yasakDünyanın en tehlikeli bahçesi! Koklamak tamamen yasak
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

Biseksüel fenomen ilk kez açıkladı! “Daha mutluyum”

Biseksüel fenomen ilk kez açıkladı! “Daha mutluyum”

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Bedeniyle dalga geçtiler! “Söylerken gözümden yaşlar aktı”

Bedeniyle dalga geçtiler! “Söylerken gözümden yaşlar aktı”

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.