Herkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattı

Pete Thomas ve Brydee Hoad, seyahat tutkunlarını gerçeğe dönüştürmek için evlerini ve mobilyalarını satmaya karar verdiler. Bir gecede karavan üzerine konuşmalarını yapan çift, 14 yaşındaki köpekleriyle karavana taşındılar. 2019 yılının Ekim ayından itibaren karavanda yaşamaya başlayan çift, sosyal medya hesabında binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

“BİR GÜN SAHİLDE BİR GÜN ORMANDA”

2019 yılının Ekim ayından itibaren seyahat eden çift, ilk rotalarını İskoçya olarak belirledi. Ardından ise sırasıyla Fransa, Belçika, Almanya, Danimarka ve Norveç’in yolunu tuttular. Binlerce takipçileriyle en güzel anlarını paylaşan çift aynı zamanda podcastleriyle de ünlendi.

Karavanın içinde uyumlu bir hayatları olduğundan söz eden çift, “Birbirimizle gerçekten senkronize olmak zorunda kaldık. 7.4 metre uzunluğunda ve 2.3 metre genişliğinde bir yerde yaşamak kimi zaman zor olabiliyor. Ancak biz buna alıştık. Çünkü ikimiz içinde sabit yerde yaşamak mümkün değil. Karavan sayesine bir gün sahilde ertesi gün ise ormanda kalabilirsiniz” dedi.



