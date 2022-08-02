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Her şeylerini geride bırakıp kaçan Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Cesetlerini ev sahibi buldu, Iraklı sevgili detayı...

02.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Esra ve Emel kardeşlerin dramatik hikayesini konuşuyor. 24 yaşındaki Esra ve 23 yaşındaki kardeşi Emel, hayatları hakkında yeni bir karar alıp her şeylerini bırakarak Avustralya'ya yerleşmişti. Başkent Sidney'de çalışarak hayatlarını kazanan iki kardeş için her şey harika gidiyordu. Şehirdekilerin çok sevdiği iki kardeş evlerinde ölü bulundu! Abla Esra'nın Iraklı sevgilisinden şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.

Her şeylerini geride bırakıp kaçan Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Cesetlerini ev sahibi buldu, Iraklı sevgili detayı...

Suudi Arabistan'da yaşayan iki kardeş buradaki her şeylerini geride bırakarak yeni bir hayata doğru yola çıktı. Hong Kong üzerinden Avustralya'nın başkenti Sidney'e giden iki kardeş yeni bir hayata başladı. Sidney'e geldikten beş sene sonra evlerinde ölü bulunan Esra ve Emel'in cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi. Yaşananların ardındaki sır perdesi çözülmeyi bekliyor.

KAPIDA ZORLAMA YOK! ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ DEĞİL

Hayat dolu iki kardeş Sidney'de çalışarak yaşamlarını sürdürüyordu. Esra'nın Iraklı sevgilisi hakkında polise başvurduğu, koruma kararı istediği daha sonra bu şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. İki kardeşin ölümü sonrası araştırma yapan polis ekipleri, kapıda zorlamanın olmadığını tespit etti.

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GENÇ KIZLARI AİLELERİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

İki genç kadının ailelerinden kaçtığı da iddialar arasında! Aileden birilerinin onları Sidney'de bulup infaz edebileceği de konuşuluyor. Avustralya kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'daki ailesini reddeden iki genç kız, Avusturya vatandaşı olmak için mücadele veriyordu.

Daily Mail'in haberine göre iki genç kardeş yüksek modelli bir araç kullanıyordu. Ayrıca kaldıkları ev de çok lükstü. Son iki senede bu kadar zenginleşen iki kardeşin ne iş yaptığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Esra'nın Iraklı sevgilisine açtığı davanın yılının da 2018 olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya emel esra
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