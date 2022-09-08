Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır? Sarımsak tozu tarifi

Sarımsak kötü kokmasına rağmen en sevilen gıdalar arasında yer alıyor. Sarımsağın tadını seven ancak o keskin kokuyu almak istemeyenler ise sarımsak tozunu daha çok tercih ediyorlar. Sofraların vazgeçilmezi olan bu baharat ızgaralara, patatese, soslara çok yakışıyor. Evde kolayca yapacağınız sarımsak tozu yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirecek.

EVDE SARIMSAK TOZU TARİFİ

Malzemeler

Sarımsak

Yapılışı

Sarımsakları tek tek soyun ve olabildiğince ince dilimler halinde doğrayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine soyup dilimlediğiniz sarımsakları yerleştirin. Bunu yaparken sarımsakların üst üste gelmemesine, aralarında mesafe olmasına dikkat edin.

200 dereceye ayarladığınız fırında sarımsaklar iyice kuruyana kadar kavurun.

Rengi değişip sertleşen sarımsakları bir tülbentin ortasına yerleştirin ve soğuyana kadar bekleyin.

Soğuduklarında ise tülbenti havanın içine koyarak un kıvamına gelene kadar iyice dövün.

Un haline gelen sarımsakları oda sıcaklığında yarım saat bekletin.

Ardından bir kavanoza aktararak iyice karıştırın. Ağzını sıkıca kapattığınız sarımsak tozu dolu kavanozu karanlık bir ortamda saklamaya dikkat edin.

Küçük bir not: İlk günlerde kavanozu ara sıra sallamak nemin sarımsak tozuna eşit dağılmasına, dolayısıyla küflenmemesine yardımcı olacaktır.

SARIMSAK TOZU FAYDALARI