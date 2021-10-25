Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Yemeklerin lezzetini ikiye katlayan ev yapımı mayonez tarifleri

Acılısı, sarımsaklısı, hardallısı... Mayonezin birçok çeşidi bulunuyor. Temelinde sıvı yağ ve yumurta olan bu leziz sos, çoğu yemeğimize vazgeçilmez bir tat katıyor. Özellikle kızartma, hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yanında sıklıkla kullandığımız mayonezin aslında çok kolay bir tarifi var. Bu basit tarife bazı eklemeler yaparak farklı mayonezler yapmak da oldukça pratik. Klasik mayonezden sıkılanlar, yeni tatlar denemek isteyenler... Hazırsanız başlayalım!

SARIMSAKLI MAYONEZ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı hardal

4 diş ezilmiş sarımsak

1/4 limonun suyu

200 ml ayçiçeği yağı

1/4 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Yumurta sarısı, ezilmiş sarımsak ve hardalı bir karıştırma kabına alarak çırpın.

Bu karışıma limon suyunu ilave ederek çırpmaya devam edin.

Çırpmaya devam ettiğiniz karışımın içine ayçiçeği yağını da yavaş yavaş ekleyin.

Karışım katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Son olarak tuzu ekleyin ve karıştırın.

Sarımsaklı mayoneziniz servise hazır!

GREYFURT VE BİBERİYELİ MAYONEZ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı hardal

1 adet greyfurt kabuğu rendesi

3 dal doğranmış biberiye

1/4 limonun suyu

200 ml ayçiçeği yağı

1/4 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Yumurta sarısı ve hardalı bir karıştırma kabına alın ve çırpın.

Limon suyunu da karışıma ilave ederek çırpmaya devam edin.

Ayçiçeği yağını yavaş yavaş ekleyin ve eklerken çırpmaya devam edin.

Karışım katı bir kıvam alana kadar çırpın.

Katılaşan karışıma tuz, rendelenmiş greyfurt kabuğu ve doğradığınız biberiyeyi ilave ederek karıştırın.

Greyfurt ve biberiyeli mayoneziniz servise hazır!

ACILI MAYONEZ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/4 limonun suyu

400 ml sıvı yağ

1 tutam tuz, karabiber

1 yemek kaşığı dijon hardalı

Acı sos

Hazırlanışı: