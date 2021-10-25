Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Yemeklerin lezzetini ikiye katlayan ev yapımı mayonez tarifleri

Acılısı, sarımsaklısı, hardallısı... Mayonezin birçok çeşidi bulunuyor. Temelinde sıvı yağ ve yumurta olan bu leziz sos, çoğu yemeğimize vazgeçilmez bir tat katıyor. Özellikle kızartma, hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yanında sıklıkla kullandığımız mayonezin aslında çok kolay bir tarifi var. Bu basit tarife bazı eklemeler yaparak farklı mayonezler yapmak da oldukça pratik. Klasik mayonezden sıkılanlar, yeni tatlar denemek isteyenler... Hazırsanız başlayalım!
Malzemeler:
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı hardal
4 diş ezilmiş sarımsak
1/4 limonun suyu
200 ml ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Yumurta sarısı, ezilmiş sarımsak ve hardalı bir karıştırma kabına alarak çırpın.
Bu karışıma limon suyunu ilave ederek çırpmaya devam edin.
Çırpmaya devam ettiğiniz karışımın içine ayçiçeği yağını da yavaş yavaş ekleyin.
Karışım katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
Son olarak tuzu ekleyin ve karıştırın.
Malzemeler:
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı hardal
1 adet greyfurt kabuğu rendesi
3 dal doğranmış biberiye
1/4 limonun suyu
200 ml ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Yumurta sarısı ve hardalı bir karıştırma kabına alın ve çırpın.
Limon suyunu da karışıma ilave ederek çırpmaya devam edin.
Ayçiçeği yağını yavaş yavaş ekleyin ve eklerken çırpmaya devam edin.
Karışım katı bir kıvam alana kadar çırpın.
Katılaşan karışıma tuz, rendelenmiş greyfurt kabuğu ve doğradığınız biberiyeyi ilave ederek karıştırın.
Malzemeler:
2 adet yumurta
1/4 limonun suyu
400 ml sıvı yağ
1 tutam tuz, karabiber
1 yemek kaşığı dijon hardalı
Hazırlanışı:
Yumurta sarısı ve hardalı bir kapta çırpın.
Limon suyunu da ilave ederek çırpmaya devam edin.
Çırparken sıvı yağınızı da yavaş yavaş ekleyin.
Son olarak tuz, karabiber ve dilediğiniz miktarda acı sos ekleyin.
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