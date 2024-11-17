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Her yer enstrüman... Gören berber değil müzik mağazası sanıyor! Tavana başını kaldıran onu görüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 11:15
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İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Gültekin Doğan, çocukluğundan bu yana müziğe büyük bir ilgi duyuyordu. Ancak ailesinin maddi zorlukları nedeniyle 13 yaşında berber çıraklığına başladı. 2006 yılında kendi dükkanını açan Doğan, yıllar içinde müziğe olan tutkusunu işine de yansıtarak dükkanını enstrümanlarla donattı. 33 yıldır berberlik yapan Doğan, “Sahneye hiç çıkamadım ama sahneyi dükkanıma taşıdım. Her anımı müzikle iç içe yaşayabiliyorum” diyerek müziğe olan bağlılığını dile getirdi.

Her yer enstrüman... Gören berber değil müzik mağazası sanıyor! Tavana başını kaldıran onu görüyor

Küçük yaşta Barış Manço ve Kayahan şarkıları dinleyerek müzik tutkusu gelişen Gültekin Doğan’ın babası elektrikçi annesi ise ev hanımı. Ailesinin maddi durumu elvermediği için 13 yaşında mahalledeki bir berberin yanında çırak olarak işe başlayan Doğan, müzik hayalini gerçekleştiremedi. Ancak 2006 yılında açtığı dükkanını müzik tutkusunu bilen müşterilerinin hediye ettiği enstrümanlarla adeta stüdyoya çevirdi. Hediye edilen müzik aletlerini yenileyen, bakımlarını ihmal etmeyen Doğan, hepsini tek tek ışıklandırarak çeşitli süslemeler de yaptı.

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MÜŞTERİLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA KEYİFLİ AYRILIYORLAR

Halk Eğitim Merkezleri’nde enstürman çalmayı da öğrenen Doğan, ilk defa gelen müşterilerin şaşırdığını ancak dükkanı çok beğendiğini, huzur bulduğunu söyledi. Babasının da kendisini desteklediğini aktaran Doğan, “Müşteriler geldiğinde şarkı da açıyorum, konser ortamında yaratarak işimi yapıyorum. Hatta bazen müşterilerle şarkı da söylüyoruz. Moralsiz gelen müşteri bile mutlu ayrılıyor” diye konuştu.

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Doğan, “Çıraklık dönemimde pazar günleri tatil yapardım ama yine de babama yardım etmeye gitmek isterdim. Babam ise ‘Oğlum, mesleğine odaklan. Yapacaksan en iyisini yap, kötü yapacaksan hiç yapma’ derdi. Bu söz, babamın bana verdiği önemli bir öğüttü. Okutabileceği yere kadar okutmak istediğini söylerdi, ama ben çalışmayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.

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'SAHNEYİ DÜKKANIMA GETİRDİM'

O zamanların imkanlarından dolayı yapamadığı için hep hayalinde olan sahneye çıkamadığını aktaran Doğan, “Sahneye hayat şartlarından dolayı hiç çıkamadım. Hayatımda mesleki sorumluluklar ve ihmalsizlikler oldu. Ama hep hayalimde vardı. Ben sahneye çıkamadım, ama sahneyi dükkanıma getirdim. Her anımı müzik içinde yaşayabilirim. Haftada bir konser vermek yerine, sabah dükkanı açtığım andan akşama kadar müzikle dolu bir atmosfer oluşturuyorum. Amacım, gelen her müşterimin mutlu ayrılmasını sağlamak. Pandemiden sonra dükkanımda bir değişim oldu. Gitar atölyesi olan bir müşterim kullanmadığı enstrümanları bana getirdi. Ben de babamdan öğrendiğim elektrikçilik bilgilerini kullanarak bu aletleri onardım, elektriklendirip şekillendirdim. Müzikle dolu bu atmosfer beni ve müşterilerimi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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'KONSER ALANINDAYMIŞ GİBİ MUTLUYUM'

Doğan, "Ben kuaförlüğe aşkla bakıyorum. Müziğe de aşkla bakıyorum. İkisini hayatımdan çıkaramadım. Çıkarmış gibi görünsem de çıkamadı. Berberliğe devam ettim. Ama kendi stüdyomu buraya kurmuş oldum. Sabahtan akşama kadar konser alanındaymış gibi mutlu oldum. Müzik beni sahneye almadı. Ama sahne benim dükkanıma gelsin istedim. İnsanlar ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesin. İnsanın hayatında her şey olabilir. Ama kendi istediği sürece mutluluğunu kimse alamaz, iş hayatına da yansıtabilir” dedi.

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(DHA)

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Berber Enstrüman imalatçısı Müzik
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