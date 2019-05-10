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Her yerde aranan araçlar bu halde bulundu!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 10.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Türkiye’nin farklı illerinde hacizli, yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları parçalayıp satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Otoparkındaki araçları parçalayıp satmışlar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır’da ikamet eden 4 şahsın Türkiye’nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları, Diyarbakır 3’üncü Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerlerinde parçalayarak sattıkları, bahse konu araç sahiplerinin araçlarını bu şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, batı illerinden gelen araçların sanayi bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yeri ve 1 konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok miktarda araç parçaları ile plakalarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Belirlenen adreslerde 9 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılan ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda 29 adet hacizli yakalamalı araç, 4 adet trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şase numaraları bulunan 67 adet motor, araç gövdesi ve kaporta aksamları parçalanmış şekilde ele geçirilmiş, suçla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkında muhafaza altında olan araçlardan olduğu tespit edilmiştir.
Tahkikat derinleştirilerek devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır otomobil Türkiye çalıntı otomobil

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