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Her Yerde Sen dizisine sürpriz oyuncu! Eylül karakterini kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’ dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor.

Her Yerde Sen dizisine sürpriz oyuncu! Eylül karakterini kim oynuyor?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen ‘Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Beste Kökdemir katıldı.

  1. bölümde dizide rol almaya başlayacak Beste Kökdemir, dizide ‘Eylül’ karakterine hayat verecek.

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30’lu yaşlarının başlarında güzel ve başarılı bir iş kadını olan ‘Eylül’, ekonomi okuduktan sonra yurt dışında çalışma hayatına başlamıştır.

Yıllar sonra İstanbul’a döner ve Artemim’de çalışmaya başlar. Fakat Eylül’ün geçmişi, yeni iş arkadaşları Demir ve Selin’le ortak bir noktada kesişecektir.

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“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’, 14. bölümüyle 20 Eylül Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

HER YERDE SEN GENEL KONUSU
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Keçi gibi inatçı olan ve aynı evde hak iddia eden Demir ve Selin'in ev arkadaşlığı zamanla büyük bir aşka dönüşür. Aynı evde yaşamanın dışında aynı iş yerinde de birlikte çalışan Demir ve Selin birbirlerini tanıkça aşkları da o kadar güçlenir. Fakat hiç beklenmedik anda Eylül'ün ortaya çıkışıyla, Demir ve Selin başta olmak üzere herkesin hayatı değişecektir.

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