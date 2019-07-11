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Her Yerde Sen dizisine yeni oyuncu! Selin'in babası Semih'i kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.

Her Yerde Sen dizisine yeni oyuncu! Selin'in babası Semih'i kim oynuyor?

Başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu, 12 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacak olan 5.bölümden itibaren dizide Selin’in (Aybüke Pusat) babası “Semih” karakterine hayat verecek.

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Bülent Düzgünoğlu

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’, 5. bölümüyle 12 Temmuz Cuma saat 20.00’de FOX’ta!

HER YERDE SEN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çita operasyonunun yeni ayağını planlarken Demir’e yakanan ekip durumu kurtarmak için soğuk terler döker ve işi hızlandırmaya karar verirler. Demir’le yakınlaşmaya çalışan Alara’nın eve sürpriz ziyareti Selin’in hiç hoşuna gitmez, ancak gecenin devamında Demir ve Selin’i daha büyük sürprizler beklemektedir. Selin’in ailesinin gelişi ile telaşa kapılan Firuze ve Leyla durumu idare etmeye çalışırken ortalığı iyice karıştırır.


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bülent düzgünoğlu Her Yerde Sen

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