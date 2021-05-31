Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için Dalyan kanallarını ziyaret ediyor

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için Dalyan kanallarını ziyaret ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da milyonlarca yılda oluşan Dalyan kanallarının labirenti anımsatan görüntüsü, 2020 yılı içerisinde en çok paylaşılan görüntüydü. Milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası olan Dalyan kanalları, bu yılda turistleri bekliyor.

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için Dalyan kanallarını ziyaret ediyor

Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye'nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, labirenti andıran görüntüsü ile büyülüyor. Dalyan kanalları her yıl, 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya'nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.

GEÇEN YIL MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

1

Dalyan'ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğradı. Çandır Teras'tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan Kanallarının labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölgeye geldi.

HAZİRAN AYINI BEKLİYOR

Pek çok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanalları, pandemi nedeniyle son yıllardaki en sakin Mayıs ayını geçirdi. Kanallar ve bölge turizmcileri 1 Haziran'da başlayacağı söylenen turizm sezonunu bekliyor.

(İHA)

Ailesiyle birlikte karavanla Türkiye'ye tatile geldi! Arkadaşlarını da davet ettiAilesiyle birlikte karavanla Türkiye'ye tatile geldi! Arkadaşlarını da davet etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı 800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı
Karavanla geldi! ‘Türkiye, bir cennet’Karavanla geldi! ‘Türkiye, bir cennet’
Hediye kutusunu bulabilir misiniz?Hediye kutusunu bulabilir misiniz?
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölülerin yağlarını kullanıyorlar

Ölülerin yağlarını kullanıyorlar

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Beddua ile takımının 100 yıl boyunca şampiyon olmasını engelledi

Beddua ile takımının 100 yıl boyunca şampiyon olmasını engelledi

Ölümle dalga geçiyordu! Vefat nedeni 'pes' dedirtti

Ölümle dalga geçiyordu! Vefat nedeni 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

Bir bacağı tam 45 kilo! Hayallerinin peşinden koşuyor

Bir bacağı tam 45 kilo! Hayallerinin peşinden koşuyor

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.