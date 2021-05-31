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Ailesiyle birlikte karavanla Türkiye'ye tatile geldi! Arkadaşlarını da davet etti

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesine eşi ve iki çocuğuyla beraber tatil için gelen Fransız Xavier Lesfees Türkiye’ye hayran kaldı. Karavan tatillerini ilk olarak Antalya’da başlatan aile sonrasında ise rotasını Kapadokya’ya çevirecek.

Ailesiyle birlikte karavanla Türkiye'ye tatile geldi! Arkadaşlarını da davet etti

Fransız Xavier ve Marion Lesfees çifti ile kızları Astree ve Gabriel ile birlikte karavanla tatil için Antalya’nın Serik ilçesine geldi. İlçenin Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin hemen yanında bulunan Boğazkent halk plajında karavanlar için ayrılan bölgeye yerleşen aile, pandemi sürecinde Türkiye'yi güvenli bulduklarını belirtti. Lesfees ailesi, yaz sezonunu Antalya'da geçirdikten sonra Kapadokya bölgesine gideceklerini söyledi.

'TÜRK İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER'

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Xavier Lesfees, pandemi döneminde daha güvenli olduğu ve turistlere uygulanan yasakların daha az olması nedeniyle ailesiyle Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 gün önce Boğazkent'e karavanımız ile geldik. Buraya aracımızı park ettik. Hem denizden hem de güneşten faydalanıyoruz. Bulunduğumuz yer emniyet açısından çok güvenli bir ortam. Yaz sezonu boyunca burada tatil yaptıktan sonra tatilimize Kapadokya bölgesinde devam edeceğiz" dedi.

Türk insanını çok cana yakın bulduğunu kaydeden Lesfees, "Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMI DA TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM'

karavan tatil

Türkiye'nin büyük ve çok güzel bir ülke olduğuna dikkat çeken Xavier Lesfees, "Türkiye'nin çok iyi ve güvenli bir yer olduğunu arkadaşlarıma da söyledim. Onları da Türkiye'ye davet ettim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Fransa
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