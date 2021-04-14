Her yıl uzun kuyruklar oluyordu artık en sessiz günlerini yaşıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, Samanlı Dağları’nın eteğinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Sapanca Gölü’ne yakınlığı ile dikkat çeken ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bölge, zipline, ATV turları ve çim kızağı gibi imkanlarıyla macera tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Maşukiye, pandeminin etkisiyle Ramazan ayında alınan tedbirler sebebiyle sessizliğe büründü. Restoran ve kafelerin kapanması sonrasında çevre illerdeki turizm şirketleri bölgeye düzenledikleri turları durdurdu. İlkbahar mevsiminde yeşillenen ve güzelliği ile dikkat çeken bölge sessizliğe büründü.

"NORMALDE BURADA ŞU AN ADIM ATAMAZDINIZ"

Maşukiye’nin en güzel dönemde sessizliğe büründüğünü söyleyen Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, “Maşukiye bizim de hiç alışık olmadığımız derecede sessiz. Bunun en büyük nedeni, tabiki de pandeminin olması. Biz de pandemi de çok etkilendik. Özellikle yasaklar, bölgemizi çok etkiledi. Şu anda Maşukiye’nin en hareketli olan dönemindeyiz. Çiçeklerin açtığı, derelerin yoğun bir şekilde akmaya başladığı, her türlü doğa sesini duyabileceğiniz bir dönem. Ama şu anda çok sakin. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Biz de bundan dolayı dertliyiz. Normalde burada şu an adım atamazdınız. Özellikle hafta sonu burası çok yoğun olurdu” dedi.