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Tunceli baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan kardelen, sümbül, nergis ve kar çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Tunceli baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Munzur ve Mercan dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kışın ardından ilkbaharla canlanan doğa, göz alıcı bir güzelliğe büründü. Dağlarında kış, ovalarında ise ilkbahar havasının yaşandığı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla birçok alanda baharın habercisi çiçekler açmaya başladı.

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İlçeye bağlı Konaklar, Sarıtosun, Ziyaret, Paşadüzü, Çakmaklı, Eğripınar ve Havuzlu köyü yakındakindeki arazilerde açan nergis, sümbül, kardelen ve sarı kar çiçekleri seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Munzur ve Mercan dağlarının zirvesinden yarına kadar uzanan kar ile bütünleşen çiçekler, şu sıralar çevre il ve ilçelerden doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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Günübirlik turlarla ilçeye gelen ziyaretçiler, yeşile bürünmüş araziler arasında doyasıya vakit geçirerek çiçekleri ve köylerdeki doğal yaşamı fotoğraflıyor. İlçede zorlu kış şartlarının ardından besiciler tarafından meraya çıkarılan keçi ve koyun sürülerinin de çiçekler arasında otlatılışı renkli görüntüler oluşturuyor.

(AA)

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Tunceli
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