YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UMF Yapı İzmit Belediyespor: 88 - Hatayspor: 81

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Solopova 6, Emel Sığırcı 2, Fields 37, Mircheva 15, Babic 8

Hatayspor: Wiley 20, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün 3, Bahar Çağlar Ökten 13, Selena Kör, Louka 8, Jones 30, Elif Emirtekin

1. Periyot: 20-30

Devre: 47-44

3. Periyot: 67-59

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Hatayspor'u 88-81 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulunduAntalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu
Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktüValiden istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.