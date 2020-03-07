Hercai 35. son bölüm izle! Miran'ı şoke eden Reyyan gerçeği: Öz kızı değil! Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisi 6 Mart Cuma akşamı 35. bölümüyle ATV'de izleyicilerle buluştu. Hercai son bölümde, Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabaladı. Hercai'nin finalinde ise Reyyan hakkındaki büyük sır ortaya çıktı.
Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.
Hercai dizisinin 13 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 36. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından yayınlanacak.
Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize’yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran’ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran’ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?
Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh’u ikna etmeye çalışırken, Harun’la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan’ın üvey olduğunu açıklar.
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