Hercai 35. son bölüm izle! Miran'ı şoke eden Reyyan gerçeği: Öz kızı değil! Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisi 6 Mart Cuma akşamı 35. bölümüyle ATV'de izleyicilerle buluştu. Hercai son bölümde, Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabaladı. Hercai'nin finalinde ise Reyyan hakkındaki büyük sır ortaya çıktı.

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 13 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 36. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından yayınlanacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize’yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran’ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran’ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?