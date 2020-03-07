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Hercai 35. son bölüm izle! Miran'ı şoke eden Reyyan gerçeği: Öz kızı değil! Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2020 02:52 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Hercai dizisi Hercai 35. son bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrolleri paylaştığı Hercai'nin son bölümünde, Reyyan hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Yaren, Reyyan'ın amcasının öz kızı olmadığını aileye açıkladı. Reyyah hakkında gerçekleri Miran büyük şok yaşadı. Peki Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai son bölümde yaşananlar.

Hercai 35. son bölüm izle! Miran'ı şoke eden Reyyan gerçeği: Öz kızı değil! Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisi 6 Mart Cuma akşamı 35. bölümüyle ATV'de izleyicilerle buluştu. Hercai son bölümde, Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabaladı. Hercai'nin finalinde ise Reyyan hakkındaki büyük sır ortaya çıktı.

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 13 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 36. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından yayınlanacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize’yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran’ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran’ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?

Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh’u ikna etmeye çalışırken, Harun’la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan’ın üvey olduğunu açıklar.

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