Hercai 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 39. son bölümde neler oldu?

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda; Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası ile Macit Sonkan'ın yer aldığı Hercai, yeni sezonuyla ekrana döndü. Hercai dizisinin 25 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 40. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

