MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hercai 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 39. son bölümde neler oldu?

Hercai 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 39. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2020 02:22 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin merakla beklenen yeni sezon ve 39. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'nin son bölümünde intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Hercai dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı da Atv tarafından yayınlandı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda; Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası ile Macit Sonkan'ın yer aldığı Hercai, yeni sezonuyla ekrana döndü. Hercai dizisinin 25 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 40. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Kırmızı Oda'ya Alya damga vurdu! Sosyal medyayı salladı Kırmızı Oda'ya Alya damga vurdu! Sosyal medyayı salladı
Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bay Yanlış 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Özgür'den Ezgi'ye evlilik teklifi! Bay Yanlış 12. son bölümde neler oldu?
Bay Yanlış'ta evlilik sürprizi!
Ramo 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 12. son bölüme Olgun Şimşek damga vurdu!
Ünlü oyuncu Ramo'ya damga vurdu!
Arka Sokaklar 558. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar yeni isimlerle sezonu açtı!
Babil 12. son bölümde İrfan'a oğlu Deniz şoku! Babil 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Babil'de İrfan'ı yıkan olay! Sırlar ortaya çıktı
Kırmızı Oda 3. son bölüme Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya'nın sahneleri damga vurdu! Kırmızı Oda 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kırmızı Oda'ya Alya damga vurdu! Sosyal medyayı salladı
Sefirin Kızı 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sancar ve Gediz arasında büyük hesaplaşma
Sefirin Kızı yeni bölümde büyük hesaplaşma!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.