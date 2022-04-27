Hercai'de Reyyan'ın yakın arkadaşıydı! Aslı Samat Gülümse Kaderine'nin Sibel'i olacak

İlk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan ve yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği Gülümse Kaderine dizisi, hikayesi ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. İlgiyle takip edilen dizide, daha önce Hercai dizisinde Reyyan'ın arkadaşını canlandıran Aslı Samat da rol alacak.

YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni diziyle ekranlara dönecek olan Aslı Samat, Gülümse Kaderine dizisinde 'Sibel' karakterine hayat verecek.

Daha önce Ateş böceği dizisinde de rol almış olan Samat'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi ise iki kız kardeşin kaderini konu alacak.

İKİ KIZ KARDEŞİN HİKAYESİ KONU ALINACAK

Dizide Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kız olacak. Yaren doktor olmak isterken, Eda ise okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisinin de kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir…

BAHAR ŞAHİN VE SUDE ZÜLAL GÜLER DE ROL ALIYOR

Dizide Bahar Şahin Eda'yı canlandırırken, Sude Zülal Güler ise Yaren karakterine hayat verecek.



