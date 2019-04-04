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Hercai dizisi bitiyor mu? Hercai sezon final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

ATV'de ekrana gelen ilk üç bölümüyle büyük beğeni kazanan Hercai dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hercai dizisi 31 Mayıs'ta ekrana gelecek olan ve büyük sürprizlerin yaşanacağı 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Peki Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hercai dizisi bitiyor mu? Hercai sezon final bölümü ne zaman?

ATV'nin büyük ses getiren dizilerinden biri olan Hercai, daha ilk bölümü ile büyük beğeni kazandı. Cuma akşamları yayınlanan dizi, karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listelerinde kanalın yüzünü güldürdü.

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizi farklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarla izleyenlerden tam not aldı.

SEZON FİNALİ YAPIYOR
Yarın, yani 5 Nisan cuma akşamı 4. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hercai dizisi erken sezon finali yapacak. Hercai 12. bölümü ile 31 Mayıs Cuma akşamı unutulmaz bir sezon finali yapacak.

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Başrollerinde genç yetenekler Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.


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